दिशा सालियन मामला: मृतका के पिता ने आदित्य को भेजा 500 करोड़ का नोटिस, क्या सार्वजनिक माफी मांगेंगे ठाकरे?

दिवंगत अभिनेता सुशांत सिंह राजपूत की पूर्व मैनेजर दिशा सालियन की मौत के मामले ने एक बार फिर राजनीतिक और कानूनी मोड़ ले लिया है। दिशा के पिता सतीश सालियन ने शिवसेना (यूबीटी) नेता आदित्य ठाकरे और एनसीपी (शरद गुट) के नेता तथा महाराष्ट्र के पूर्व गृह मंत्री अनिल देशमुख को 500 करोड़ रुपये के हर्जाने का कानूनी नोटिस भेजा है। नोटिस में आरोप लगाया गया है कि दोनों नेताओं ने सतीश सालियन की बेटी की मौत की जांच और न्याय की उनकी मांग को राजनीति से प्रेरित बताने की कोशिश की।

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