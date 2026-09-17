{"_id":"6aab6d882422a7d2d00ee971","slug":"did-xi-jinping-fall-ill-during-the-brics-summit-2026-09-17","type":"video","status":"publish","title_hn":"'ब्रिक्स में बेहोश हो गए थे जिनपिंग चीन लौटते ही अस्पताल में हुए भर्ती'","category":{"title":"India News","title_hn":"देश","slug":"india-news"}}



चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग को लेकर चीन की विपक्षी पार्टी चीन डेमोक्रेसी पार्टी (सीडीपी) के अध्यक्ष वांजुन शी ने बड़ा दावा किया है। शी ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर कहा कि भारत में ब्रिक्स शिखर सम्मेलन के दौरान राष्ट्रपति शी जिनपिंग की तबीयत बिगड़ी थी। उन्हें चीन लौटकर बीजिंग के 301 अस्पताल में भर्ती कराया गया। हालांकि, उनके दावे की चीन के सरकार या सरकारी मीडिया की ओर से कोई पुष्टि नहीं की गई है।

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