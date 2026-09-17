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राज्यों में बारिश-आंधी के अलर्ट: तमिलनाडु-हिमाचल तक असर, 22 सितंबर तक मौसम के मिजाज पर आईएमडी का अनुमान क्या?

Thu, 17 Sep 2026 10:37 AM IST
प्रशांत तिवारी न्यूज डेस्क, अमर उजाला
न्यूज डेस्क, अमर उजाला Published by: प्रशांत तिवारी Updated Thu, 17 Sep 2026 10:37 AM IST
सार

22 सितंबर तक देश के कई हिस्सों में बारिश का दौर जारी रहेगा। दिल्ली-एनसीआर समेत उत्तर भारत में तेज हवाओं, गरज-चमक और बारिश की संभावना है, जबकि मध्य भारत, पूर्वोत्तर, ओडिशा, पश्चिम बंगाल, तमिलनाडु, केरल, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश और तेलंगाना में कई जगह भारी बारिश हो सकती है। कुछ समुद्री इलाकों में मछुआरों के लिए भी चेतावनी जारी की गई है।

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IMD weather forecast up to September 22? Rain predicted regions ranging from Tamil Nadu and UP Punjab Himachal
अमर उजाला ग्राफिक्स - फोटो : अमर उजाला

विस्तार
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देश के कई हिस्सों में अगले कुछ दिनों के दौरान मौसम का मिजाज तेजी से बदलने वाला है। भारत मौसम विज्ञान विभाग (आईएमडी) के अनुसार, दिल्ली-एनसीआर समेत उत्तर भारत के कई इलाकों में बारिश, गरज-चमक और तेज हवाओं का दौर देखने को मिल सकता है। वहीं, मध्य, पूर्वी, पश्चिमी और दक्षिणी राज्यों में भी अलग-अलग मौसम प्रणालियों के प्रभाव से 22 सितंबर तक बारिश जारी रहने का अनुमान है। कुछ राज्यों में भारी से बहुत भारी बारिश की संभावना को देखते हुए अलर्ट भी जारी किया गया है। इस बीच, पश्चिमी राजस्थान के कुछ हिस्सों से 19 सितंबर के आसपास दक्षिण-पश्चिम मानसून की वापसी के लिए परिस्थितियां अनुकूल होती दिख रही हैं।

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उत्तर-पश्चिम भारत में फिर बदलेगा मौसम
मौसम विभाग के मुताबिक, उत्तर-पश्चिम भारत में 16 और 17 सितंबर को जम्मू-कश्मीर, लद्दाख, गिलगित-बाल्टिस्तान और मुजफ्फराबाद में कई स्थानों पर बारिश के साथ गरज-चमक और बिजली गिरने की संभावना है। पंजाब में भी 16-17 सितंबर को काफी व्यापक बारिश हो सकती है। पूर्वी राजस्थान में 17 सितंबर को बारिश का अनुमान है, जबकि उत्तर-पश्चिम भारत के बाकी हिस्सों में कुछ स्थानों पर हल्की से मध्यम बारिश और गरज-चमक देखने को मिल सकती है।
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उत्तरी हरियाणा और आसपास के क्षेत्रों में निचले क्षोभमंडल स्तर पर चक्रवाती परिसंचरण बना हुआ है। इसके अलावा पंजाब और राजस्थान में पश्चिमी विक्षोभ सक्रिय है। गुजरात के सौराष्ट्र क्षेत्र में भी कम दबाव का क्षेत्र बना हुआ है। इन मौसम प्रणालियों के प्रभाव से दिल्ली, गाजियाबाद, नोएडा और गुरुग्राम समेत हरियाणा, पंजाब और चंडीगढ़ में 20 सितंबर तक बारिश का दौर जारी रह सकता है। पश्चिमी उत्तर प्रदेश और पश्चिमी राजस्थान में 19 सितंबर तक, जबकि पूर्वी उत्तर प्रदेश में 21 सितंबर तक कुछ स्थानों पर बारिश होने का अनुमान है।
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पहाड़ी राज्यों में भारी बारिश और बिजली का खतरा
आईएमडी ने जम्मू-कश्मीर, लद्दाख, गिलगित-बाल्टिस्तान और मुजफ्फराबाद में 16 सितंबर को भारी बारिश की संभावना जताई है। कुछ स्थानों पर बिजली गिरने के साथ तेज आंधी भी आ सकती है। हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड में 22 सितंबर तक बारिश का दौर जारी रहने का अनुमान है। उत्तराखंड में गरज-चमक और बिजली गिरने की भी संभावना है। जम्मू-कश्मीर के रामबन जिले में गुरुवार सुबह ही आंधी के साथ भारी बारिश हुई। ऐसे में पहाड़ी क्षेत्रों में भूस्खलन और स्थानीय स्तर पर यातायात प्रभावित होने जैसी स्थितियों को लेकर भी सतर्क रहने की जरूरत है।

मध्य भारत में 22 सितंबर तक बारिश
मध्य भारत में भी मौसम सक्रिय रहेगा। पश्चिमी मध्य प्रदेश में 18-19 सितंबर को कई स्थानों पर बारिश और गरज-चमक हो सकती है। पूर्वी मध्य प्रदेश में 16-18 सितंबर के दौरान व्यापक बारिश का अनुमान है। इसके बाद 19-22 सितंबर के बीच भी यहां कुछ स्थानों पर बारिश जारी रह सकती है। छत्तीसगढ़ में 19-22 सितंबर के दौरान कई जगहों पर बारिश होने की संभावना है, जबकि 20-22 सितंबर के बीच कुछ स्थानों पर भारी बारिश हो सकती है। विदर्भ में 22 सितंबर को कई स्थानों पर बारिश का अनुमान है। पश्चिमी मध्य प्रदेश में 16-17 और फिर 20-22 सितंबर को, जबकि विदर्भ में 16-21 सितंबर के दौरान छिटपुट बारिश हो सकती है।

पूर्वी भारत में बढ़ेगी बारिश की गतिविधि
पूर्वी भारत में अंडमान और निकोबार द्वीप समूह तथा गंगीय पश्चिम बंगाल में 16-22 सितंबर तक कई स्थानों पर बारिश और गरज-चमक का दौर बना रह सकता है। उप-हिमालयी पश्चिम बंगाल और सिक्किम में 16-18 सितंबर तथा 22 सितंबर को व्यापक बारिश की संभावना है। ओडिशा में 19-22 सितंबर के दौरान कई स्थानों पर बारिश हो सकती है। बिहार और झारखंड में 16-22 सितंबर तक कुछ स्थानों पर बारिश का अनुमान है। ओडिशा में 16-18 सितंबर को छिटपुट बारिश हो सकती है। अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में 16-17 तथा 19-22 सितंबर को भारी बारिश की संभावना है। 18 सितंबर को यहां कुछ स्थानों पर बहुत भारी बारिश भी हो सकती है। उप-हिमालयी पश्चिम बंगाल और सिक्किम में 16 सितंबर को बहुत भारी तथा 17 सितंबर को भारी बारिश की संभावना है। बिहार में 17-18 सितंबर और ओडिशा में 16 तथा 18-20 सितंबर के दौरान भारी बारिश हो सकती है।

पूर्वोत्तर राज्यों में भी बारिश का दौर
पूर्वोत्तर भारत में अरुणाचल प्रदेश में 16-17 सितंबर को कई स्थानों पर बारिश होने की संभावना है। असम और मेघालय तथा नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम और त्रिपुरा में 16 सितंबर को कई स्थानों पर बारिश का अनुमान है। इसके बाद अरुणाचल प्रदेश में 18-22 सितंबर और असम-मेघालय तथा अन्य पूर्वोत्तर राज्यों में 17-22 सितंबर तक कुछ स्थानों पर बारिश हो सकती है। असम और मेघालय में 16-20 सितंबर के बीच कुछ स्थानों पर गरज-चमक हो सकती है। नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम और त्रिपुरा में 16-18 सितंबर तक बिजली चमकने की संभावना है। अरुणाचल प्रदेश में 16-17 सितंबर को भारी बारिश हो सकती है। असम और मेघालय में 17 तथा 19 सितंबर को भारी बारिश और 16 सितंबर को कुछ स्थानों पर बहुत भारी बारिश की संभावना है। नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम और त्रिपुरा में 16 तथा 19 सितंबर को भारी बारिश हो सकती है।

गुजरात और महाराष्ट्र में भी बारिश
पश्चिम भारत में कोंकण और गोवा में 16 सितंबर को कई स्थानों पर बारिश हो सकती है। गुजरात क्षेत्र में 17-19 सितंबर और सौराष्ट्र-कच्छ में 17 सितंबर को व्यापक बारिश का अनुमान है। इसके बाद गुजरात क्षेत्र में 20-22 सितंबर तथा सौराष्ट्र-कच्छ में 18-22 सितंबर के दौरान कुछ स्थानों पर बारिश हो सकती है। मध्य महाराष्ट्र और मराठवाड़ा में 16-22 सितंबर तक छिटपुट बारिश जारी रह सकती है। गुजरात क्षेत्र में 17-18 सितंबर और सौराष्ट्र-कच्छ में 16-18 सितंबर को गरज-चमक की संभावना है।

दक्षिण भारत में तेज हवाओं के साथ बारिश
दक्षिण भारत में तटीय आंध्र प्रदेश और यनम, रायलसीमा तथा तमिलनाडु-पुडुचेरी और कराईकल में 16-22 सितंबर तक कुछ स्थानों पर बारिश हो सकती है। केरल और माहे में 17-18 सितंबर को कई स्थानों पर बारिश का अनुमान है। लक्षद्वीप में 16-18 सितंबर और तटीय कर्नाटक में 20-22 सितंबर को व्यापक बारिश हो सकती है। उत्तर आंतरिक कर्नाटक, दक्षिण आंतरिक कर्नाटक और तेलंगाना में 19-22 सितंबर के दौरान कई जगहों पर बारिश की संभावना है।

तमिलनाडु-पुडुचेरी और कराईकल में 16-20 सितंबर के दौरान गरज-चमक के साथ 40-50 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवाएं चल सकती हैं, जिनके झोंकों की गति 60 किलोमीटर प्रति घंटे तक पहुंच सकती है। तटीय आंध्र प्रदेश और यनम में 19-20 सितंबर को तेज हवाएं चलने का अनुमान है। केरल और माहे में 18-19 सितंबर को हवा की रफ्तार 30-40 किलोमीटर प्रति घंटे और झोंकों के साथ 50 किलोमीटर प्रति घंटे तक पहुंच सकती है।

तमिलनाडु के 16 जिलों में अलर्ट
क्षेत्रीय मौसम केंद्र के अनुसार, गुरुवार को पूरे तमिलनाडु में बारिश की संभावना है। चेन्नई, तिरुवल्लूर, चेंगलपट्टू और कांचीपुरम समेत 16 जिलों में मध्यम बारिश के साथ आंधी और तेज हवाएं चल सकती हैं। उत्तर आंतरिक कर्नाटक से मन्नार की खाड़ी तक करीब 0.9 किलोमीटर की ऊंचाई पर एक ट्रफ बना हुआ है। तटीय आंध्र प्रदेश और उससे सटे रायलसीमा क्षेत्र में भी करीब 1.5 किलोमीटर की ऊंचाई पर ऊपरी हवा का चक्रवाती परिसंचरण मौजूद है।

11 जिलों में भारी बारिश की संभावना
नीलगिरी, कोयंबटूर, करूर, तिरुचिरापल्ली, पेरम्बलुर, अरियालुर और तंजावुर में कुछ स्थानों पर भारी बारिश की संभावना है। शुक्रवार को नीलगिरी और कोयंबटूर में भारी बारिश हो सकती है। शनिवार को उत्तरी तमिलनाडु में बारिश बढ़ने का अनुमान है और तिरुवल्लूर, वेल्लोर, रानीपेट, तिरुपत्तूर, तिरुवन्नामलाई, सलेम, धर्मपुरी और कृष्णगिरि समेत 11 जिलों में भारी बारिश हो सकती है। रविवार को पश्चिमी, मध्य और दक्षिणी तमिलनाडु के कुछ हिस्सों में भारी बारिश का असर बढ़ सकता है। नीलगिरी, कोयंबटूर, डिंडीगुल, थेनी, मदुरै, शिवगंगा, सलेम, धर्मपुरी, कृष्णगिरि, पुदुक्कोट्टई और तिरुचिरापल्ली प्रभावित जिलों में शामिल हैं। राज्य में मंगलवार तक हल्की से मध्यम बारिश जारी रह सकती है।

चेन्नई में कैसा रहेगा मौसम?
चेन्नई और आसपास के इलाकों में गुरुवार को आसमान आंशिक रूप से बादल छाए रहने की संभावना है। शाम या रात के समय कुछ इलाकों में हल्की से मध्यम बारिश के साथ गरज-चमक हो सकती है। अधिकतम तापमान 35-36 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 27-28 डिग्री सेल्सियस के आसपास रह सकता है।

मछुआरों के लिए समुद्र में जाने की चेतावनी
मौसम विभाग ने मछुआरों को अरब सागर और बंगाल की खाड़ी के कुछ हिस्सों में सतर्क रहने की सलाह दी है। अरब सागर में 16 सितंबर को उत्तर गुजरात तट और उससे लगे उत्तर-पूर्वी अरब सागर के पास समुद्र की स्थिति खराब रह सकती है। सोमालिया तट के पास तथा दक्षिण-पश्चिम और उससे लगे पश्चिम-मध्य अरब सागर के कुछ हिस्सों में 19 सितंबर तक सावधानी बरतने की सलाह है। बंगाल की खाड़ी में 21 सितंबर तक दक्षिण-पूर्वी और दक्षिण-पश्चिमी हिस्सों तथा अंडमान सागर में समुद्र में गतिविधि बनी रह सकती है। 19-20 सितंबर को दक्षिण श्रीलंका तट से लगे दक्षिण-पश्चिमी बंगाल की खाड़ी के कुछ हिस्सों में भी मौसम खराब रहने की संभावना है। तमिलनाडु तट और अरब सागर के लिए फिलहाल अलग से कोई चेतावनी जारी नहीं की गई है।


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22 सितंबर तक मौसम का कुल मिलाकर मिजाज
कुल मिलाकर 22 सितंबर तक देश के कई हिस्सों में बारिश का दौर जारी रहने की संभावना है। उत्तर भारत में बारिश के साथ तेज हवाएं और बिजली गिरने की घटनाएं हो सकती हैं, जबकि मध्य और पूर्वी भारत में कई स्थानों पर भारी बारिश देखने को मिल सकती है। दक्षिण भारत में तमिलनाडु, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना और केरल के कई हिस्से बारिश और तेज हवाओं से प्रभावित हो सकते हैं। इस बीच, पश्चिमी राजस्थान से दक्षिण-पश्चिम मानसून की वापसी की शुरुआत के लिए भी मौसम परिस्थितियां अनुकूल होती जा रही हैं।

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