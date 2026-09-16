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महाराष्ट्र: पालघर में शिवसेना पार्षद के खिलाफ मामला दर्ज; मुंबई में गणेशोत्सव, 25000+ प्रतिमाएं विसर्जित

Wed, 16 Sep 2026 07:44 AM IST
ज्योति भास्कर न्यूज डेस्क, अमर उजाला।
न्यूज डेस्क, अमर उजाला। Published by: ज्योति भास्कर Updated Wed, 16 Sep 2026 07:44 AM IST
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महाराष्ट्र की बड़ी खबरें - फोटो : अमर उजाला

गणेशोत्सव की धूम के बीच मुंबई में मंगलवार रात 9 बजे तक 25,231 गणेश और हरतालिका प्रतिमाएं विसर्जित की गईं। यह 12 दिवसीय गणेश उत्सव का पहला विसर्जन दिवस था। कुल 24,631 गणेश प्रतिमाएं विसर्जित हुईं। इनमें 110 सार्वजनिक मंडल और 24,521 घरेलू प्रतिमाएं थीं। 600 हरतालिका प्रतिमाएं भी विसर्जित हुईं। बृहन्मुंबई महानगरपालिका (बीएमसी) अधिकारियों के अनुसार, कोई अप्रिय घटना नहीं हुई। बीएमसी ने विसर्जन स्थलों पर पर्याप्त व्यवस्था की थी, जिसमें कृत्रिम तालाब भी शामिल थे। गणेश प्रतिमाओं का विसर्जन डेढ़, पांच, सात और अंतिम दिन होता है। यह उत्सव इस साल 25 सितंबर को अनंत चतुर्दशी पर समाप्त होगा। उस दिन रंगारंग शोभायात्राओं के साथ प्रतिमाएं विसर्जित की जाएंगी।

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पालघर में सोशल मीडिया टिप्पणी, शिवसेना पार्षद के खिलाफ मामला दर्ज
महाराष्ट्र के पालघर जिले के नालासोपारा में पुलिस ने मंगलवार को एक शिवसेना पार्षद के खिलाफ मामला दर्ज किया। उन पर सोशल मीडिया टिप्पणी को लेकर एक व्यक्ति पर हमला करने का आरोप है। वसई विरार शहर महानगरपालिका की पार्षद हेमलता सिंह के खिलाफ तुलिंज पुलिस स्टेशन में मामला दर्ज हुआ। पुलिस ने उनके दो सहयोगियों को गिरफ्तार किया है। पीड़ित धर्मेंद्र विश्वकर्मा ने फेसबुक पर आपत्तिजनक टिप्पणी की थी। विश्वकर्मा ने शिकायत में बताया कि उन्हें अर्जुन दुबे नामक व्यक्ति ने एक होटल में बुलाया था। वहां पार्षद हेमलता सिंह और उनके सहयोगी अमरीश ने उन्हें बांस की छड़ियों से पीटा। हमले के दौरान पीड़ित की सोने की चेन छीनी गई और करीब 20,000 रुपये का स्मार्टफोन भी चोरी हो गया। पुलिस ने क्रॉस-एफआईआर भी दर्ज की और विश्वकर्मा तथा पार्षद के सहयोगी मनीष सिंह को गिरफ्तार किया। हेमलता सिंह और अन्य मुख्य आरोपी फरार हैं।

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