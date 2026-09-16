सुरक्षा कारणों के चलते सीएम विजय का लंदन का कार्यक्रम रद्द: फैंस करते रहे इंतजार; पार्टी ने दी जानकारी

मेट्रोपॉलिटन पुलिस की ओर से भीड़ की सुरक्षा को लेकर चिंता जताए जाने के बाद, लंदन की मशहूर इमारत 'शार्ड' के बाहर तमिलनाडु के मुख्यमंत्री सी. जोसेफ विजय का सार्वजनिक कार्यक्रम रद्द कर दिया गया।

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इस जगह पर सैकड़ों प्रशंसक जमा हुए थे। कई लोग अभिनेता से राजनेता बने विजय को देखने के लिए घंटों से इंतजार कर रहे थे। विजय की टीम ने लाउडस्पीकर पर इवेंट रद्द होने की घोषणा की। इसके साथ ही बताया कि सुरक्षा कारणों से पुलिस की मंजूरी नहीं मिल पाई थी।

टीवीके ने प्रशंसकों से क्यो अपील की?

मुख्यमंत्री की टीम के एक सदस्य ने कहा, 'जन सुरक्षा संबंधी चिंताओं के कारण, हम कार्यक्रम रद्द कर रहे हैं, क्योंकि सुरक्षा संबंधी चिंताओं के चलते हमें अनुमति नहीं मिली है।' कार्यक्रम रद्द होने के कुछ घंटों बाद, टीवीके के आईटी विभाग ने एक्स के बारे में एक सोशल मीडिया पोस्ट में प्रशंसकों से होटल के प्रवेश द्वार पर इंतजार न करने या उनसे मिलने का कोई प्रयास न करने का आग्रह किया।

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टीवीके के सूचना एवं प्रसारण विभाग ने कहा, 'हम तमिलनाडु के मुख्यमंत्री सी. जोसेफ विजय से मिलने के लिए प्यार और पूरे जोश से भरे हुए हैं। हालांकि, जनता की सुरक्षा और लंदन मेट्रोपॉलिटन पुलिस के अनुरोध को ध्यान में रखते हुए, एक ऐसी स्थिति बन गई है जिसमें मुख्यमंत्री आपसे नहीं मिल सकते। इसलिए, हम प्यार से अनुरोध करते हैं कि कोई भी उनसे मिलने की कोशिश न करे।'इसमें आगे कहा गया है, 'इसके अलावा, हम विनम्रतापूर्वक अनुरोध करते हैं कि आप उस होटल के प्रवेश द्वार पर या उस रास्ते पर इंतजार करने जैसी कोशिशों से बचें जहां से विजय गुजरेंगे या जहां वे ठहरे हुए हैं।'दरअसल, सीएम विजय तमिलनाडु के लिए निवेश जुटाने के मकसद से गए सरकारी प्रतिनिधिमंडल के हिस्से के तौर पर यूके में हैं। उनके कार्यालय ने पहले बताया था कि इस यात्रा के दौरान प्रतिनिधिमंडल ने लगभग 12,300 करोड़ रुपये के निवेश से जुड़े कई समझौता ज्ञापनों (MoU) पर हस्ताक्षर किए हैं।इस निवेश पहल का मकसद तमिलनाडु को एशिया में एडवांस्ड मैन्युफैक्चरिंग और टेक्नोलॉजी का प्रमुख केंद्र बनाना है। इससे राज्य भर में 9,400 से ज्यादा अच्छी वैल्यू वाली नौकरियां पैदा होने की उम्मीद है। निवेश का सबसे बड़ा वादा ऑटो कंपोनेंट बनाने वाली कंपनी 'समवर्धन मदरसन इंटरनेशनल लिमिटेड' की ओर से आया। कंपनी ने यूरोप और यूके में मौजूद अपने जॉइंट वेंचर पार्टनर्स के साथ मिलकर 'गाइडेंस तमिलनाडु' के साथ एक एमओयू पर साइन किया है, जिसके तहत अगले पांच वर्षों में लगभग ₹11,000 करोड़ का निवेश किया जाएगा।