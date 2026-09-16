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दिल्ली, यूपी, बिहार समेत 10 राज्यों में भारी बारिश, IMD ने जारी किया हाई अलर्ट!
वीडियो डेस्क अमर उजाला डॉट कॉम
Published by: Bhaskar Tiwari
Updated Wed, 16 Sep 2026 07:00 AM IST
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देश के कई हिस्सों में इन दिनों मौसम का मिजाज बदला हुआ है। दिल्ली-एनसीआर समेत कई राज्यों में बारिश का दौर जारी है, जबकि दक्षिण-पश्चिम मॉनसून धीरे-धीरे वापसी की ओर बढ़ रहा है। इसी बीच गुजरात के आसपास बने लो प्रेशर एरिया के कारण कुछ क्षेत्रों में बारिश की गतिविधियां बढ़ने की संभावना है। भारत मौसम विज्ञान विभाग यानी IMD के दैनिक बुलेटिन के अनुसार, अगले दिन देश के 10 से अधिक राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में बारिश को लेकर अलर्ट जारी किया गया है। इनमें दिल्ली, पंजाब, मध्य प्रदेश और पश्चिम बंगाल समेत कई क्षेत्र शामिल हैं। ऐसे में अगले कुछ दिनों तक कई राज्यों में लोगों को बादल, बारिश और उमस का सामना करना पड़ सकता है।
दिल्ली-एनसीआर के मौसम की बात करें तो राजधानी और आसपास के इलाकों में अगले कुछ दिनों तक मौसम में बदलाव जारी रहने का अनुमान है। मौसम विभाग के अनुसार, 20 सितंबर तक दिल्ली में बारिश या बूंदाबांदी का सिलसिला देखने को मिल सकता है। राजधानी में बादल छाए रहने की संभावना है और कुछ इलाकों में हल्की बारिश हो सकती है। बारिश के कारण तापमान में बहुत ज्यादा बदलाव की उम्मीद नहीं है, हालांकि दिन के तापमान में मामूली बढ़ोतरी हो सकती है। अधिकतम तापमान करीब 34 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान लगभग 24 डिग्री सेल्सियस रहने का अनुमान है।
दिल्ली में हवा में नमी का स्तर भी ऊंचा बना रह सकता है। मौसम विभाग के अनुमान के अनुसार, सुबह के समय सापेक्ष आर्द्रता करीब 85 प्रतिशत तक रह सकती है, जबकि दोपहर के बाद इसमें कमी आकर यह लगभग 55 प्रतिशत के आसपास पहुंच सकती है। अधिक नमी और बादल छाए रहने के कारण मौसम उमस भरा महसूस हो सकता है। हालांकि, हल्की बारिश होने की स्थिति में कुछ समय के लिए तापमान में राहत भी मिल सकती है। दिल्ली के अलावा पंजाब और मध्य प्रदेश जैसे राज्यों में भी बारिश की गतिविधियां देखने को मिल सकती हैं। पूर्वी भारत में पश्चिम बंगाल सहित कुछ इलाकों में बारिश की संभावना जताई गई है।
मौसम में इस बदलाव के पीछे कई मौसमी प्रणालियों की भूमिका बताई जा रही है। एक तरफ मॉनसून की वापसी की प्रक्रिया चल रही है, वहीं दूसरी तरफ गुजरात के ऊपर बना लो प्रेशर एरिया आसपास के क्षेत्रों में नमी और बारिश की गतिविधियों को प्रभावित कर सकता है। ऐसे में मौसम विभाग के अलर्ट वाले राज्यों में स्थानीय स्तर पर बारिश की तीव्रता अलग-अलग रह सकती है। लोगों को सलाह दी जाती है कि यात्रा से पहले स्थानीय मौसम अपडेट जरूर देखें, खासकर उन क्षेत्रों में जहां भारी बारिश की चेतावनी जारी की गई है। साथ ही, जलभराव वाले इलाकों में सावधानी बरतना और मौसम विभाग की ताजा चेतावनियों पर नजर रखना जरूरी है। मौसम संबंधी पूर्वानुमान लगातार बदल सकते हैं, इसलिए अगले दिन के लिए IMD के नवीनतम बुलेटिन को प्राथमिकता देना सबसे उचित रहेगा।
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