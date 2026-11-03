महाराष्ट्र अपडेट्स: अमिताभ बच्चन की सुरक्षा पर कांग्रेस का तंज, बुलेटप्रूफ शीशे पर उठाए सवाल

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मुंबई में अभिनेता अमिताभ बच्चन के बुलेटप्रूफ शीशे के पीछे से प्रशंसकों का अभिवादन करने पर महाराष्ट्र कांग्रेस के प्रवक्ता सचिन सावंत ने केंद्र सरकार पर निशाना साधा। उन्होंने तंज कसते हुए नमो बॉलीवुड जीवन सुरक्षा योजना शुरू करने की मांग की और कहा कि गैंगस्टरों के डर से फिल्मी सितारे भी असुरक्षित हैं। अमिताभ को बम से उड़ाने की धमकी के बाद जुहू स्थित जलसा के बाहर सुरक्षा बढ़ाई गई है।