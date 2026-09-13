फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   India News ›   Maharashtra Updates Eknath Shinde London visit Nanded lok adalat tax Mumbai Nagpur politics crime news

महाराष्ट्र: यूके से लौटे शिंदे बोले- अवॉर्ड जनता का सम्मान; नांदेड़ में लोक अदालत, पांच करोड़ संपत्ति कर वसूली

Sun, 13 Sep 2026 09:44 AM IST
ज्योति भास्कर न्यूज डेस्क, अमर उजाला।
न्यूज डेस्क, अमर उजाला। Published by: ज्योति भास्कर Updated Sun, 13 Sep 2026 09:44 AM IST
विज्ञापन
Maharashtra Updates Eknath Shinde London visit Nanded lok adalat tax Mumbai Nagpur politics crime news
महाराष्ट्र की बड़ी खबरें - फोटो : अमर उजाला
ब्रिटेन दौरे पर महाराष्ट्र के उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे को विशेष पुरस्कार से सम्मानित किया गया। लंदन यात्रा और राष्ट्रमंडल लोक नेतृत्व पुरस्कार प्राप्त करने के बारे में मुंबई वापस लौटकर उपमुख्यमंत्री ने कहा, यह सम्मान मेरा नहीं, बल्कि महाराष्ट्र की जनता का है। उन्होंने कहा, लंदन में मेरी विराट कोहली से सौहार्दपूर्ण मुलाकात भी हुई... मुझे यह देखने का अवसर मिला कि इतने विश्व रिकॉर्ड बनाने वाले कोहली कितने सरल स्वभाव के हैं। हमने कई ऐसे विषयों पर चर्चा की जिनसे महाराष्ट्र को निश्चित रूप से लाभ होगा।
विज्ञापन


नांदेड़ की लोक अदालत में 5 करोड़ रुपये से अधिक का संपत्ति कर वसूली
महाराष्ट्र की एक अन्य घटना नांदेड़ से सामने आई। नांदेड़-वाघाला सिटी नगर निगम ने शनिवार को राष्ट्रीय लोक अदालत में 3,218 संपत्ति मालिकों से 5 करोड़ रुपये से अधिक का संपत्ति कर वसूला। यह लोक अदालत जिला विधिक सेवा प्राधिकरण और नगर निगम ने मिलकर आयोजित की थी। इसका उद्देश्य संपत्ति कर संबंधी शिकायतों का निपटारा करना और बकायेदारों को भुगतान के लिए प्रोत्साहित करना था। लोक अदालत से पहले बकायेदारों को नोटिस भेजे गए थे। कुल 3,218 संपत्ति मालिकों ने बकाया संपत्ति कर पर 80 फीसदी जुर्माने की छूट का लाभ उठाया। नगर निगम आयुक्त महेशकुमार डोइफोडे ने अन्य संपत्ति मालिकों से तुरंत कर चुकाने की अपील की। उन्होंने कहा कि बकाया न चुकाने पर संपत्ति जब्त करने, पानी और ड्रेनेज सेवा काटने, और संपत्ति की नीलामी जैसी कार्रवाई हो सकती है।
विज्ञापन

भारतीय वैज्ञानिकों ने जमीन के नीचे खोजा नया उभयचर सइसीलिएन
महाराष्ट्र के एक छोटे से गांव में वैज्ञानिकों को एक ऐसे जीव की नई प्रजाति मिली है, जो देखने में केंचुए या छोटे सांप जैसा लगता है, लेकिन यह जीव वास्तव में एक उभयचर है। वैज्ञानिकों ने इसका नाम सइसीलिएन (गेगेनेओफिस चंदगाडी) रखा है। यह खोज महाराष्ट्र के चंदगढ़ इलाके में हुई है, जो पश्चिमी घाट के उत्तरी हिस्से में आता है। यह शोध रिकार्ड्स ऑफ जूलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया में प्रकाशित किया गया है। वैज्ञानिकों के अनुसार, यह जीव जमीन के अंदर रहने वाले दुर्लभ उभयचरों के समूह से जुड़ा है।
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News apps, iOS Hindi News apps और Amarujala Hindi News apps अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

AU ऐप में पढ़ें

Followed