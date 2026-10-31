महाराष्ट्र अपडेट्स: बॉम्बे हाईकोर्ट ने कहा- अरुण फरेरा की गिरफ्तारी अवैध, दो लाख मुआवजा मिलेगा

बॉलीवुड अभिनेता अजय देवगन ने विमल इलायची के विज्ञापनों में काम करने को लेकर महाराष्ट्र खाद्य एवं औषधि प्रशासन (एफडीए) की ओर से जारी कारण बताओ नोटिस को बॉम्बे हाई कोर्ट में चुनौती दी है। उनकी याचिका में कहा गया है कि नोटिस मनमाने ढंग से निर्माता कंपनी के बजाय अभिनेता को जारी किया गया है। चीफ जस्टिस महेश चंद्र त्रिपाठी और जस्टिस अद्वैत सेठना की खंडपीठ इस मामले पर 4 नवंबर को सुनवाई कर सकती है। एफडीए ने देवगन को जारी नोटिस में आरोप लगाया है कि विमल इलायची के विज्ञापन प्रतिबंधित विमल पान मसाला के अप्रत्यक्ष प्रचार का माध्यम हैं। महाराष्ट्र में चबाने वाले पान मसाला उत्पाद पर प्रतिबंध है। इसी मामले में अभिनेता शाहरुख खान और टाइगर श्रॉफ को भी नोटिस जारी किए गए थे। इससे पहले शुक्रवार को एफडीए आयुक्त तुकाराम मुंढे ने कहा कि राज्य के नियमों के कथित उल्लंघन को लेकर तीनों अभिनेताओं के खिलाफ विभागीय कार्यवाही पूरी हो चुकी है। जांच में उल्लंघन पाए गए हैं और मामला अगले सप्ताह निर्णय के लिए भेजा जाएगा। मुंढे ने कहा कि देवगन के हाईकोर्ट जाने के बावजूद विभाग संयुक्त आयुक्त के समक्ष अपनी कार्यवाही जारी रखेगा। एफडीए का आरोप है कि विमल इलायची के प्रचार अभियान के जरिये प्रतिबंधित पान मसाला उत्पादों का अप्रत्यक्ष विज्ञापन किया गया।

बॉम्बे हाईकोर्ट ने सामाजिक कार्यकर्ता अरुण फरेरा की सितंबर 2011 में हुई गिरफ्तारी को अवैध घोषित किया है। अदालत ने महाराष्ट्र सरकार को उन्हें दो लाख रुपये का मुआवजा देने का निर्देश दिया है। फरेरा 2018 के भीमा कोरेगांव मामले में भी आरोपित हैं और वर्तमान में जमानत पर बाहर हैं। जस्टिस उर्मिला जोशी-फाल्के और जस्टिस राज वाकोडे की नागपुर पीठ ने मंगलवार को यह फैसला सुनाया। पीठ ने पुलिस की कार्यप्रणाली पर कड़ी टिप्पणी की। अदालत ने कहा कि पुलिस ने फरेरा को फरार घोषित किया था, जबकि वह 2007 से जेल में बंद थे। सितंबर 2011 में नागपुर जेल से रिहा होते ही उन्हें दोबारा गिरफ्तार कर लिया गया। पीठ ने इसे संविधान के अधिकारों और गिरफ्तारी संबंधी सुरक्षा उपायों का उल्लंघन बताया। फरेरा को 2007 में कई मामलों में गिरफ्तार किया गया था। उन सभी मामलों में बरी होने के बाद उन्हें रिहा किया जाना था। जेल से बाहर निकलते ही पुलिस ने उन्हें रोककर गढ़चिरौली पुलिस की ओर से गिरफ्तार दिखा दिया। हाईकोर्ट ने कहा कि पुलिस ने संविधान के अनुच्छेद 21 और 22 का उल्लंघन किया। ये अनुच्छेद जीवन, व्यक्तिगत स्वतंत्रता और गिरफ्तारी के खिलाफ संरक्षण से संबंधित हैं।

मुंबई के पवई इलाके में नाबालिग के साथ सामूहिक दुष्कर्म, छह आरोपी गिरफ्तार

मुंबई पुलिस ने एक नाबालिग से दुष्कर्म मामले में सभी छह आरोपियों को घटना के 24 घंटे के भीतर गिरफ्तार किया है। अधिकारियों ने शनिवार को बताया कि मुंबई के पवई इलाके में 15 साल की एक नाबालिग लड़की के साथ कथित तौर पर छह लोगों ने सामूहिक दुष्कर्म किया था। पुलिस के अनुसार, यह घटना 27 और 28 अक्तूबर के बीच हुई। अधिकारियों ने कहा, 'पीड़िता की शिकायत मिलने के 24 घंटे के भीतर ही मुंबई पुलिस की टीमों ने कई जगहों पर छापेमारी की और सभी आरोपियों को पकड़ लिया।' अधिकारियों के अनुसार, गिरफ्तार किए गए छह लोगों में से किसी का भी पहले से कोई आपराधिक रिकॉर्ड नहीं है। अधिकारियों ने एक बयान में बताया कि मुख्य आरोपी अपने चार साथियों के साथ मिलकर नाबालिग को साकी विहार रोड पर एक बेकरी के पीछे खाली और सुनसान जगह पर ले गया, जहां उन्होंने उसके साथ यौन उत्पीड़न किया। घटना के बाद, आरोपियों ने पीड़िता को धमकी दी कि अगर उसने पुलिस या अपने परिवार को इस बारे में बताया, तो वे उसकी तस्वीरें सोशल मीडिया पर वायरल कर देंगे।



अधिकारियों ने बताया कि एक अन्य घटना में एक और आरोपी ने पवई में पाइपलाइन के पास पीड़िता को रोका और उसके साथ छेड़छाड़ और यौन उत्पीड़न किया। अधिकारियों के मुताबिक, इस भयानक घटना के बाद सदमे में आई पीड़िता अपने परिवार की मदद से 29 अक्तूबर की सुबह पवई पुलिस स्टेशन पहुंची और उन्हें अपनी आपबीती सुनाई। पुलिस ने बताया, "मामले की गंभीरता को देखते हुए पुलिस ने तुरंत भारतीय न्याय संहिता (बीएनएस) की धारा 64(1) और 74 के तहत एफआईआर दर्ज की। इसके अलावा, पोक्सो एक्ट की धारा 4, 8 और 12 के तहत भी आरोप लगाए गए हैं।" इस बीच, पीड़िता को मेडिकल जांच के लिए मुंबई के केईएम अस्पताल भेजा गया। अधिकारियों ने कहा, "वरिष्ठ पुलिस अधिकारियों की देखरेख में इस मामले की गहन जांच चल रही है।"