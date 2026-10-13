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महाराष्ट्र: नागपुर में अनिल सोले ने उम्मीदवारी वापस ली, भाजपा को समर्थन; पुणे में 15 अक्तूबर से पानी कटौती

Tue, 13 Oct 2026 06:51 AM IST
ज्योति भास्कर न्यूज डेस्क, अमर उजाला।
न्यूज डेस्क, अमर उजाला। Published by: ज्योति भास्कर Updated Tue, 13 Oct 2026 06:51 AM IST
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Maharashtra Updates Anil Sole withdraws candidature Nagpur BJP Shiv Sena politics Pune water cut from Oct 15
महाराष्ट्र की बड़ी खबरें - फोटो : अमर उजाला

महाराष्ट्र के नागपुर में मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस से मुलाकात के बाद स्वतंत्र उम्मीदवार अनिल सोले ने बीजेपी प्रत्याशी सुधाकर कोहाले को समर्थन दिया है। सोले ने नागपुर स्नातक निर्वाचन क्षेत्र विधान परिषद चुनाव से अपनी उम्मीदवारी वापस ली। पूर्व एमएलसी सोले ने बीजेपी से टिकट न मिलने पर कोहाले के खिलाफ नामांकन भरा था। सोमवार शाम फडणवीस ने नागपुर में सोले के आवास पर उनसे चर्चा की। मुख्यमंत्री ने कहा कि सोले की चिंताओं को दूर किया जाएगा। सोले ने फडणवीस के व्यक्तिगत रूप से मिलने पर आभार व्यक्त किया। उन्होंने कोहाले की जीत सुनिश्चित करने की बात कही। समय सीमा के कारण सोले का नाम मतपत्र पर रहेगा, पर वह खुद को वोट न मिलने देंगे। कांग्रेस ने अभिजीत वानजारी को उम्मीदवार बनाया है। मतदान 23 अक्तूबर को होगा और मतगणना 27 अक्तूबर को की जाएगी।

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पुणे में जल संकट, 15 अक्तूबर से हर गुरुवार पानी कटौती

पुणे नगर निगम (PMC) ने पानी के घटते भंडार और एल नीनो प्रभाव के कारण 15 अक्तूबर से शहर में हर गुरुवार को पानी की आपूर्ति बंद करने का निर्णय लिया है। 31 अगस्त 2027 तक पर्याप्त पेयजल सुनिश्चित करने के लिए पानी बचाने की अपील की गई है। महाराष्ट्र जल संसाधन विभाग ने 5 अक्तूबर को अगले साल 31 अगस्त तक पानी की उपलब्धता सुनिश्चित करने का निर्देश दिया। 12 अक्तूबर तक खडकवासला बांध शृंखला में 26.22 टीएमसी पानी था, जो पिछले वर्षों से कम है। PMC ने पानी की बर्बादी रोकने के लिए कई उपाय किए हैं। निर्माण, वाहन धुलाई, स्विमिंग पूल और बगीचों में पीने के पानी के उपयोग पर प्रतिबंध लगाया है। टपकते नलों और पाइपलाइन की मरम्मत करने को कहा गया है। अवैध पानी के कनेक्शन पर कार्रवाई की चेतावनी भी दी गई है।

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