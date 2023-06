Maharashtra: जलभराव-बिजली कटौती के बाद और बढ़ेंगी मुंबइकर की मुश्किलें, अब पानी की आपूर्ति में होगी 10% कटौती

महाराष्ट्र में हो रही मानसूनी बारिश के बीच लोगों को जलभराव और बिजली कटौती का सामना कर पड़ रहा है। इस बीच भारी बारिश की वजह से मुंबई के कई इलाकों की सड़कों पर पानी भर गया है। बारिश की वजह से हो रही बिजली कटौती से भी लोग परेशान हैं। जलभराव की वजह से जगह-जगह सड़कों पर जाम की स्थिति भी बनी है। वहीं, मौस्म विभाग ने अनुमान लगाया कि अगले पांच दिन मुंबई में भारी बारिश हो सकती है।

