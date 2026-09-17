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महाराष्ट्र: मिलावटी डेयरी उत्पादों पर एफडीए की कार्रवाई, 1.05 लाख का दूध उत्पाद जब्त

Thu, 17 Sep 2026 06:32 AM IST
राकेश कुमार न्यूज डेस्क, अमर उजाला, नई दिल्ली।
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, नई दिल्ली। Published by: राकेश कुमार Updated Thu, 17 Sep 2026 06:32 AM IST
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maharashtra news fda action adulterated milk products dombivli pocso case
महाराष्ट्र की बड़ी खबरें - फोटो : अमर उजाला
महाराष्ट्र खाद्य एवं औषधि प्रशासन (एफडीए) ने पालघर के चारोटी टोल नाके पर 1.05 लाख रुपये का संदिग्ध चिक (कोलोस्ट्रम) जब्त किया है। 878 लीटर का यह स्टॉक बिना लेबल, खराब तापमान नियंत्रण और अस्वास्थ्यकर स्थितियों में ले जाया जा रहा था। इसके अलावा कोल्हापुर में 18 हजार का पनीर, श्रीखंड और पुणे के हड़पसर में 23,400 रुपये का खराब मावा (खोया) जब्त कर कानूनी कार्रवाई शुरू कर दी गई है।
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डोम्बिवली: 4 साल की बच्ची से छेड़छाड़ के आरोप में 85 वर्षीय बुजुर्ग गिरफ्तार
महाराष्ट्र के ठाणे जिले के डोम्बिवली इलाके में 4 साल की मासूम बच्ची के साथ यौन उत्पीड़न का मामला सामने आया है। पुलिस ने आरोपी 85 वर्षीय बुजुर्ग पड़ोसी को गिरफ्तार कर लिया है। घटना के समय बच्ची घर के बाहर खेल रही थी, तभी आरोपी उसे फुसलाकर अपने घर ले गया। बच्ची की मां ने खोजबीन के बाद आरोपी के घर से बच्ची को सुरक्षित निकाला और रामनगर थाने में शिकायत दर्ज कराई। पुलिस ने आरोपी के खिलाफ भारतीय न्याय संहिता (बीएनएस) की धारा 75(2) और पोक्सो (पॉक्सो) एक्ट की धारा 8 के तहत मामला दर्ज कर उसे हिरासत में ले लिया है।
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