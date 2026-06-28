महाराष्ट्र: नागपुर में नौ साल की बच्ची से यौन उत्पीड़न, गुस्साई भीड़ ने आरोपी की पीट-पीटकर हत्या की

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पुलिस ने बताया कि बच्ची अपने घर के पास खेल रही थी, तभी आरोपी नारायणदास मनमोहनदास वैष्णव उसे पास ही स्थित अपने घर ले गया। आरोप है कि घर में उसने बच्ची का यौन उत्पीड़न किया। पुलिस के अनुसार, बाद में बच्ची ने अपने परिवार को घटना के बारे में बताया। घटना की जानकारी इलाके में फैलने के बाद बड़ी संख्या में लोग वहां इकट्ठा हो गए और वैष्णव के साथ मारपीट की।पुलिस ने बताया कि मारपीट में वैष्णव गंभीर रूप से घायल हो गया। उसे इलाज के लिए मेयो अस्पताल ले जाया गया, जहां बाद में उसकी मौत हो गई। वैष्णव मूल रूप से पड़ोसी राज्य छत्तीसगढ़ के भिलाई शहर का रहने वाला था। पुलिस के अनुसार, आरोपी की अस्पताल में मौत होने से पहले ही उसके खिलाफ भारतीय न्याय संहिता की संबंधित धाराओं और यौन अपराधों से बच्चों का संरक्षण अधिनियम के तहत मामला दर्ज कर लिया गया था।