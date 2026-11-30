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Sharad Pawar emerges as the power center of the ‘INDIA’ bloc; what exactly was discussed regarding his support
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‘INDIA’ ब्लॉक का पावर सेंटर बने शरद पवार, समर्थन पर आखिर क्या हुई बात?
वीडियो डेस्क अमर उजाला डॉट कॉम
Published by: Bhaskar Tiwari
Updated Mon, 30 Nov 2026 02:58 AM IST
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केंद्र सरकार के प्रस्तावित परिसीमन विधेयक को लेकर विपक्षी दलों की राजनीतिक सक्रियता तेज हो गई है। इसी कड़ी में रविवार, 29 नवंबर 2026 की रात लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी, कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे और शिवसेना (यूबीटी) नेता आदित्य ठाकरे समेत INDIA गठबंधन के कई वरिष्ठ नेता मुंबई के ब्रीच कैंडी अस्पताल पहुंचे। यहां उन्होंने राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी (शरदचंद्र पवार) के प्रमुख और वरिष्ठ नेता शरद पवार से मुलाकात की। शरद पवार फिलहाल अस्पताल में भर्ती हैं और डिहाइड्रेशन की समस्या के बाद स्वास्थ्य लाभ ले रहे हैं। इस मुलाकात के दौरान उनकी बेटी और पार्टी की वरिष्ठ सांसद सुप्रिया सुले भी मौजूद थीं या नहीं, इस बारे में अलग-अलग रिपोर्टों में अंतर है। हालांकि, उनके परिवार के सदस्य अस्पताल में मौजूद थे। इस मुलाकात का मुख्य उद्देश्य शरद पवार को परिसीमन विधेयक पर INDIA गठबंधन के रुख का समर्थन करने के लिए मनाना था।
दरअसल, ऐसी चर्चाएं सामने आई थीं कि शरद पवार की पार्टी एनसीपी (एसपी) केंद्र सरकार के प्रस्तावित परिसीमन बिल का समर्थन कर सकती है। पार्टी के पास लोकसभा में आठ सांसद हैं, इसलिए संसद में इस मुद्दे पर उसका रुख महत्वपूर्ण माना जा रहा है। कांग्रेस और अन्य विपक्षी नेताओं को आशंका है कि यदि एनसीपी (एसपी) भी बिल के समर्थन में खड़ी होती है तो विपक्ष की एकजुटता को झटका लग सकता है। इसी वजह से राहुल गांधी और मल्लिकार्जुन खरगे ने शरद पवार से व्यक्तिगत मुलाकात कर उन्हें अपने फैसले पर पुनर्विचार करने का आग्रह किया। बैठक के दौरान नेताओं ने परिसीमन के संभावित राजनीतिक और संघीय प्रभावों पर अपनी चिंताएं रखीं।
विपक्ष का तर्क है कि परिसीमन की प्रक्रिया में सभी राज्यों को समान राजनीतिक सुरक्षा और प्रतिनिधित्व मिलना चाहिए। मुलाकात के बाद कर्नाटक के उपमुख्यमंत्री डीके शिवकुमार ने कहा कि उन्होंने शरद पवार के सामने अपना पक्ष रख दिया है और उम्मीद है कि वह INDIA गठबंधन का समर्थन करेंगे। उन्होंने यह भी कहा कि शरद पवार हमेशा धर्मनिरपेक्ष ताकतों के साथ खड़े रहे हैं। वहीं, एक वरिष्ठ कांग्रेस नेता के अनुसार, शरद पवार ने इस विषय पर चर्चा करने की बात कही। राहुल गांधी अस्पताल से बाहर निकलते समय मीडिया से संक्षिप्त बातचीत में बोले, "हमारी लड़ाई जारी है। सब ठीक है।" इसके बाद INDIA गठबंधन के नेता एयरपोर्ट के लिए रवाना हो गए। गौरतलब है कि इससे पहले विपक्षी नेताओं ने चेन्नई में डीएमके प्रमुख एमके स्टालिन से भी मुलाकात की थी, लेकिन स्टालिन ने अपनी पार्टी के समर्थन के फैसले को बदलने से इनकार कर दिया था। अब सबकी नजर शरद पवार और एनसीपी (एसपी) के अंतिम रुख पर टिकी है। हालांकि, 29 नवंबर की रात तक पार्टी ने परिसीमन विधेयक पर अपना आधिकारिक अंतिम फैसला सार्वजनिक नहीं किया था। ऐसे में संसद के विशेष सत्र से पहले INDIA गठबंधन के सामने सबसे बड़ी चुनौती अपने सहयोगी दलों को एक साझा राजनीतिक रणनीति पर सहमत करना है
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