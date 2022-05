{"_id":"62945094e32ab058df05f889","slug":"maharashtra-dog-thrashed-to-death-for-littering-police-filed-case-against-man-and-son","type":"story","status":"publish","title_hn":"Maharashtra: गंदगी करने पर कुत्ते को पीट-पीटकर मार डाला, पुलिस ने व्यक्ति और बेटे के खिलाफ दर्ज किया केस ","category":{"title":"India News","title_hn":"देश","slug":"india-news"}}

न्यूज डेस्क, अमर उजाला, ठाणे Published by: प्रांजुल श्रीवास्तव Updated Mon, 30 May 2022 10:35 AM IST