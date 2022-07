Maharashtra: पत्नी संग पंढरपुर पहुंचे सीएम शिंदे, भगवान विट्ठल का लिया आशीर्वाद

आषाढ़ी एकादशी के अवसर पर रविवार को महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने पंढरपुर में भगवान विट्ठल के मंदिर में पूजा अर्जना की। दरअसल, यह दिन महाराष्ट्र के लिए पवित्र माना जाता है और हर साल मौजूदा मुख्यमंत्री अपने परिवार के साथ भगवान विट्ठल के मंदिर में पूजा करते हैं।

#WATCH | Maharashtra Chief Minister Eknath Shinde along with his wife, Lata Shinde offers prayers, performs Maha Aarti at Pandharpur Vitthal Rukmini temple, on the occasion of Ashadhi Ekadashi pic.twitter.com/mqZZCA4ybr