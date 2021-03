महाराष्ट्र: सीएम उद्धव ठाकरे की पत्नी अस्पताल में भर्ती, कुछ दिन पहले पाई गई थीं कोरोना पॉजिटिव

महाराष्ट्र में कोरोना वायरस का संकट बढ़ता ही जा रहा है। महामारी से सबसे प्रभावित राज्य महाराष्ट्र में कोविड-19 के नए मामलों ने राज्य सरकार की मुश्किलें बढ़ी दी हैं। इस बीच मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे की पत्नी रश्मि ठाकरे को कमजोरी की शिकायत के बाद मंगलवार को एक निजी अस्पताल में भर्ती कराया गया है। 23 मार्च को रश्मि ठाकरे की कोरोना रिपोर्ट पॉजिटिव आई थी। कोरोना पॉजिटिव पाए जाने पर वह होम क्वारंटीन में थीं।

Rashmi Thackeray, wife of Maharashtra Chief Minister Uddhav Thackeray, admitted to a private hospital after she complained of weakness. She had tested positive for COVID19 on March 23.