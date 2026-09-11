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महाराष्ट्र: भंडारा जिले में भीषण सड़क हादसा, ट्रक और कार की जोरदार टक्कर; तीन बच्चों समेत आठ लोगों की मौत

Fri, 11 Sep 2026 10:04 AM IST
अमन तिवारी पीटीआई, मुंबई
पीटीआई, मुंबई Published by: अमन तिवारी Updated Fri, 11 Sep 2026 10:04 AM IST
सार

महाराष्ट्र के भंडारा जिले में शुक्रवार तड़के ट्रक और बोलेरो की भीषण टक्कर में तीन बच्चों समेत आठ लोगों की मौत हो गई। हादसा लाखनी तहसील में मानेगांव-पिंपलगांव के बीच करीब सुबह 4 बजे हुआ। सभी मृतक छत्तीसगढ़ के रायपुर से नागपुर जा रहे थे।

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Maharashtra Bhandara district road accident collision between truck and car many people killed
सड़क दुर्घटना में आठ की मौत - फोटो : अमर उजाला

विस्तार
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महाराष्ट्र के भंडारा जिले में शुक्रवार तड़के एक दर्दनाक सड़क हादसे में तीन बच्चों समेत आठ लोगों की मौत हो गई। हादसा एक ट्रक और एसयूवी की टक्कर के बाद हुआ। पुलिस के मुताबिक, दुर्घटना सुबह करीब 4 बजे लाखनी तहसील में मानेगांव और पिंपलगांव के बीच हुई।

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मामले को लेकर एक पुलिस अधिकारी ने मौके से बताया कि एक बोलेरो वाहन सीधे आयशर ट्रक से टकरा गया। दुर्घटना में बोलेरो सवार सभी आठ लोगों (पांच वयस्क और तीन बच्चे) की मौके पर ही मौत हो गई। ये सभी लोग छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर से राष्ट्रीय राजमार्ग 53 के रास्ते नागपुर की ओर आ रहे थे।

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