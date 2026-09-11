महाराष्ट्र: भंडारा जिले में भीषण सड़क हादसा, ट्रक और कार की जोरदार टक्कर; तीन बच्चों समेत आठ लोगों की मौत

महाराष्ट्र के भंडारा जिले में शुक्रवार तड़के एक दर्दनाक सड़क हादसे में तीन बच्चों समेत आठ लोगों की मौत हो गई। हादसा एक ट्रक और एसयूवी की टक्कर के बाद हुआ। पुलिस के मुताबिक, दुर्घटना सुबह करीब 4 बजे लाखनी तहसील में मानेगांव और पिंपलगांव के बीच हुई।

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मामले को लेकर एक पुलिस अधिकारी ने मौके से बताया कि एक बोलेरो वाहन सीधे आयशर ट्रक से टकरा गया। दुर्घटना में बोलेरो सवार सभी आठ लोगों (पांच वयस्क और तीन बच्चे) की मौके पर ही मौत हो गई। ये सभी लोग छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर से राष्ट्रीय राजमार्ग 53 के रास्ते नागपुर की ओर आ रहे थे।