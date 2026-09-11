मणिपुर: पांच नगा महिलाओं की गिरफ्तारी पर बवाल, एनएच-37 बंद करने का किया एलान

विज्ञापन

विज्ञापन

विज्ञापन

परिषद ने शुक्रवार को जारी बयान में गिरफ्तारियों को अनुचित बताते हुए सभी महिलाओं की तत्काल और बिना शर्त रिहाई की मांग की है।परिषद ने जेमे, लियांगमेई, रोंगमेई और इनपुई समुदायों के साथ कथित अन्याय का मुद्दा भी उठाया। संगठन ने छह नागा पुरुषों की हत्या और उनके शवों के साथ कथित बर्बरता का जिक्र करते हुए आरोप लगाया कि मामले में अब तक न्याय नहीं मिला है। हालांकि, इन आरोपों और महिलाओं की गिरफ्तारी की परिस्थितियों की स्वतंत्र रूप से पुष्टि नहीं हो सकी है।बॉक्सजेटीसी ने अगले आदेश तक एनएच-37 पर वाहनों और सामान की आवाजाही पूरी तरह बंद रखने का आह्वान किया है। इसके साथ ही परिषद के अधिकार क्षेत्र में आने वाले इलाकों में केंद्र सरकार की ओर से वित्तपोषित सभी परियोजनाओं को तत्काल रोकने को कहा गया है।परिषद ने चेतावनी दी है कि यदि पांचों महिलाओं को तत्काल रिहा नहीं किया गया तो वह आगे की कार्रवाई पर विचार करेगी। संगठन ने इसे शांतिपूर्ण लोकतांत्रिक संघर्ष बताते हुए चारों समुदायों और सभी नागाओं से एकजुट रहने तथा बंद के दौरान शांति, अनुशासन और संयम बनाए रखने की अपील की है।बॉक्सएनएच-37 मणिपुर के लिए महत्वपूर्ण राजमार्ग है। यह इंफाल को जिरीबाम और आगे असम से जोड़ता है। ऐसे में लंबे समय तक बंद लागू रहने पर इस मार्ग पर यातायात और सामान की आवाजाही प्रभावित हो सकती है। हालांकि, बंद का जमीनी असर और इसकी अवधि अभी स्पष्ट नहीं है।