{"_id":"6277329465b74f27e5228629","slug":"maharashtra-amravati-mp-navneet-rana-in-hospital-after-her-release-from-byculla-jail-bjp-leader-devendra-fadnavis-meets-her-in-hospital-news-in-hindi","type":"story","status":"publish","title_hn":"महाराष्ट्र: बायकुला जेल से रिहा होने के तीन दिन बाद भी अस्पताल में भर्ती नवनीत राणा, मुलाकात करने पहुंचे देवेंद्र फडणवीस","category":{"title":"India News","title_hn":"देश","slug":"india-news"}}

न्यूज डेस्क, अमर उजाला, मुंबई Published by: कीर्तिवर्धन मिश्र Updated Sun, 08 May 2022 08:40 AM IST