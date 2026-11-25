सीएम शुभेंदु का बड़ा खुलासा: प्रणब मुखर्जी ने दी थी टीएमसी छोड़ने की सलाह, क्यों कहा था पीएम मोदी के साथ जाओ?
न्यूज डेस्क, अमर उजाला नई दिल्ली। Published by: अस्मिता त्रिपाठी Updated Wed, 25 Nov 2026 01:49 PM IST
सार
पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने पूर्व राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी से जुड़ी एक पुरानी मुलाकात का जिक्र किया। उन्होंने बताया कि मुखर्जी ने उन्हें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ जुड़कर आगे बढ़ने की सलाह दी थी। आइए जानते हैं कि आखिर प्रणब मुखर्जी ने टीएमसी को लेकर क्यों कहा था कि पार्टी छोड़ने को?
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विस्तार
पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री और भाजपा नेता शुभेंदु अधिकारी ने एक बड़ा खुलासा किया है। उन्होंने बताया कि भारत के पूर्व राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी ने उन्हें तृणमूल कांग्रेस (टीएमसी) छोड़कर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ जुड़ने की सलाह दी थी। उन्होंने राष्ट्रपति भवन में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के दिवंगत दिग्गज नेता के साथ हुई अपनी बातचीत को याद करते हुए यह बात कही। उस समय पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के करीबी सहयोगी रहे अधिकारी ने टीएमसी छोड़ दी और मुखर्जी के निधन के कुछ महीनों बाद, 2020 में भाजपा में शामिल हो गए।
'प्रणब मुखर्जी मेरे मूल सलाहकार थे'
शुभेंदु अधिकारी ने मंगलवार (24 नवंबर) को कोलकाता में 'द इकोनॉमिक टाइम्स बंगाल असेंड्स' समिट में बोलते हुए यह खुलासा किया। अधिकारी ने प्रणब मुखर्जी को अपना मूल सलाहकार बताया और कहा कि यह बातचीत उनके भारत के राष्ट्रपति बनने के बाद हुई थी। पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री ने कहा, 'बाद में प्रणब मुखर्जी मेरे मूल सलाहकार बने। उनके राष्ट्रपति बनने के बाद मैं रायसीना हिल्स गया था।'
प्रणब मुखर्जी को याद कर क्या बोले?
प्रणब मुखर्जी की सलाह को याद करते हुए अधिकारी ने कहा, 'प्रणब जी ने मुझसे कहा था, 'सोच लो कि तुम क्या करना चाहते हो। अगर तुम एक कर्मचारी बनकर ही रहना चाहते हो, तो यहीं रहो। अगर तुम अपने दम पर आगे बढ़ना चाहते हो, तो मोदी जी के साथ रहो'।' अधिकारी ने टीएमसी के कामकाज के तरीके पर मुखर्जी की राय का भी जिक्र किया, जिसमें उन्होंने इसे 'बुआ-भतीजे' द्वारा चलाई जाने वाली पार्टी बताया था।
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टीएमसी प्रमुख पर क्या तंस कसा?
टीएमसी प्रमुख ममता बनर्जी और उनके भतीजे अभिषेक बनर्जी की ओर इशारा करते हुए अधिकारी ने कहा, 'यह एक तरह से 'एक व्यक्ति' या 'एक महिला' की पार्टी थी - बुआ और भतीजे की पार्टी। यह पूरी तरह से एक कंपनी की तरह थी, जिसमें एक मैनेजिंग चेयरमैन और एक मैनेजिंग डायरेक्टर थे।'
शुभेंदु ने क्यों छोड़ी टीएमसी?
तृणमूल कांग्रेस छोड़ने के अपने फैसले के बारे में बताते हुए अधिकारी ने कहा: 'मैं भी वहां था, लेकिन मैं एक कर्मचारी बनकर नहीं रहना चाहता था, इसलिए मैंने छोड़ दिया।' उन्होंने मुखर्जी को एक अभिभावक और सलाहकार बताया और जोर देकर कहा कि पूर्व राष्ट्रपति के प्रति उनका सम्मान राजनीतिक जुड़ाव से कहीं ऊपर था।
जब उनसे यह पूछा गया कि यह बातचीत कब हुई थी, तो शुभेंदु अधिकारी ने विस्तार से बताने से इनकार कर दिया। उन्होंने कहा कि वे दिवंगत नेता को लेकर कोई विवाद खड़ा नहीं करना चाहते। उन्होंने कहा, 'मैं इस बारे में ज्यादा कुछ नहीं कहना चाहता। वे अब हमारे बीच नहीं हैं। इस पर विवाद हो सकता है। मैं ज्यादा कुछ बताना नहीं चाहता।'
कांग्रेस के वरिष्ठ नेता मुखर्जी, जो 2012 से 2017 तक भारत के 13वें राष्ट्रपति रहे, इस संवैधानिक पद पर चुने जाने से पहले कांग्रेस के सबसे प्रमुख नेताओं में से एक थे। अगस्त 2020 में उनका निधन हो गया। अधिकारी, जिन्होंने 2020 में टीएमसी छोड़कर भाजपा का दामन थाम लिया था, अकेले ऐसे पूर्व टीएमसी नेता नहीं हैं जिन्होंने पार्टी छोड़ने के पीछे 'भाइपो' (भतीजे) अभिषेक बनर्जी के दबदबे को जिम्मेदार ठहराया है।
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'प्रणब मुखर्जी मेरे मूल सलाहकार थे'
शुभेंदु अधिकारी ने मंगलवार (24 नवंबर) को कोलकाता में 'द इकोनॉमिक टाइम्स बंगाल असेंड्स' समिट में बोलते हुए यह खुलासा किया। अधिकारी ने प्रणब मुखर्जी को अपना मूल सलाहकार बताया और कहा कि यह बातचीत उनके भारत के राष्ट्रपति बनने के बाद हुई थी। पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री ने कहा, 'बाद में प्रणब मुखर्जी मेरे मूल सलाहकार बने। उनके राष्ट्रपति बनने के बाद मैं रायसीना हिल्स गया था।'
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प्रणब मुखर्जी को याद कर क्या बोले?
प्रणब मुखर्जी की सलाह को याद करते हुए अधिकारी ने कहा, 'प्रणब जी ने मुझसे कहा था, 'सोच लो कि तुम क्या करना चाहते हो। अगर तुम एक कर्मचारी बनकर ही रहना चाहते हो, तो यहीं रहो। अगर तुम अपने दम पर आगे बढ़ना चाहते हो, तो मोदी जी के साथ रहो'।' अधिकारी ने टीएमसी के कामकाज के तरीके पर मुखर्जी की राय का भी जिक्र किया, जिसमें उन्होंने इसे 'बुआ-भतीजे' द्वारा चलाई जाने वाली पार्टी बताया था।
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टीएमसी प्रमुख पर क्या तंस कसा?
टीएमसी प्रमुख ममता बनर्जी और उनके भतीजे अभिषेक बनर्जी की ओर इशारा करते हुए अधिकारी ने कहा, 'यह एक तरह से 'एक व्यक्ति' या 'एक महिला' की पार्टी थी - बुआ और भतीजे की पार्टी। यह पूरी तरह से एक कंपनी की तरह थी, जिसमें एक मैनेजिंग चेयरमैन और एक मैनेजिंग डायरेक्टर थे।'
शुभेंदु ने क्यों छोड़ी टीएमसी?
तृणमूल कांग्रेस छोड़ने के अपने फैसले के बारे में बताते हुए अधिकारी ने कहा: 'मैं भी वहां था, लेकिन मैं एक कर्मचारी बनकर नहीं रहना चाहता था, इसलिए मैंने छोड़ दिया।' उन्होंने मुखर्जी को एक अभिभावक और सलाहकार बताया और जोर देकर कहा कि पूर्व राष्ट्रपति के प्रति उनका सम्मान राजनीतिक जुड़ाव से कहीं ऊपर था।
जब उनसे यह पूछा गया कि यह बातचीत कब हुई थी, तो शुभेंदु अधिकारी ने विस्तार से बताने से इनकार कर दिया। उन्होंने कहा कि वे दिवंगत नेता को लेकर कोई विवाद खड़ा नहीं करना चाहते। उन्होंने कहा, 'मैं इस बारे में ज्यादा कुछ नहीं कहना चाहता। वे अब हमारे बीच नहीं हैं। इस पर विवाद हो सकता है। मैं ज्यादा कुछ बताना नहीं चाहता।'
कांग्रेस के वरिष्ठ नेता मुखर्जी, जो 2012 से 2017 तक भारत के 13वें राष्ट्रपति रहे, इस संवैधानिक पद पर चुने जाने से पहले कांग्रेस के सबसे प्रमुख नेताओं में से एक थे। अगस्त 2020 में उनका निधन हो गया। अधिकारी, जिन्होंने 2020 में टीएमसी छोड़कर भाजपा का दामन थाम लिया था, अकेले ऐसे पूर्व टीएमसी नेता नहीं हैं जिन्होंने पार्टी छोड़ने के पीछे 'भाइपो' (भतीजे) अभिषेक बनर्जी के दबदबे को जिम्मेदार ठहराया है।