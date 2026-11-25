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शुभेंदु अधिकारी ने मंगलवार (24 नवंबर) को कोलकाता में 'द इकोनॉमिक टाइम्स बंगाल असेंड्स' समिट में बोलते हुए यह खुलासा किया। अधिकारी ने प्रणब मुखर्जी को अपना मूल सलाहकार बताया और कहा कि यह बातचीत उनके भारत के राष्ट्रपति बनने के बाद हुई थी। पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री ने कहा, 'बाद में प्रणब मुखर्जी मेरे मूल सलाहकार बने। उनके राष्ट्रपति बनने के बाद मैं रायसीना हिल्स गया था।'प्रणब मुखर्जी की सलाह को याद करते हुए अधिकारी ने कहा, 'प्रणब जी ने मुझसे कहा था, 'सोच लो कि तुम क्या करना चाहते हो। अगर तुम एक कर्मचारी बनकर ही रहना चाहते हो, तो यहीं रहो। अगर तुम अपने दम पर आगे बढ़ना चाहते हो, तो मोदी जी के साथ रहो'।' अधिकारी ने टीएमसी के कामकाज के तरीके पर मुखर्जी की राय का भी जिक्र किया, जिसमें उन्होंने इसे 'बुआ-भतीजे' द्वारा चलाई जाने वाली पार्टी बताया था।टीएमसी प्रमुख ममता बनर्जी और उनके भतीजे अभिषेक बनर्जी की ओर इशारा करते हुए अधिकारी ने कहा, 'यह एक तरह से 'एक व्यक्ति' या 'एक महिला' की पार्टी थी - बुआ और भतीजे की पार्टी। यह पूरी तरह से एक कंपनी की तरह थी, जिसमें एक मैनेजिंग चेयरमैन और एक मैनेजिंग डायरेक्टर थे।'तृणमूल कांग्रेस छोड़ने के अपने फैसले के बारे में बताते हुए अधिकारी ने कहा: 'मैं भी वहां था, लेकिन मैं एक कर्मचारी बनकर नहीं रहना चाहता था, इसलिए मैंने छोड़ दिया।' उन्होंने मुखर्जी को एक अभिभावक और सलाहकार बताया और जोर देकर कहा कि पूर्व राष्ट्रपति के प्रति उनका सम्मान राजनीतिक जुड़ाव से कहीं ऊपर था।जब उनसे यह पूछा गया कि यह बातचीत कब हुई थी, तो शुभेंदु अधिकारी ने विस्तार से बताने से इनकार कर दिया। उन्होंने कहा कि वे दिवंगत नेता को लेकर कोई विवाद खड़ा नहीं करना चाहते। उन्होंने कहा, 'मैं इस बारे में ज्यादा कुछ नहीं कहना चाहता। वे अब हमारे बीच नहीं हैं। इस पर विवाद हो सकता है। मैं ज्यादा कुछ बताना नहीं चाहता।'कांग्रेस के वरिष्ठ नेता मुखर्जी, जो 2012 से 2017 तक भारत के 13वें राष्ट्रपति रहे, इस संवैधानिक पद पर चुने जाने से पहले कांग्रेस के सबसे प्रमुख नेताओं में से एक थे। अगस्त 2020 में उनका निधन हो गया। अधिकारी, जिन्होंने 2020 में टीएमसी छोड़कर भाजपा का दामन थाम लिया था, अकेले ऐसे पूर्व टीएमसी नेता नहीं हैं जिन्होंने पार्टी छोड़ने के पीछे 'भाइपो' (भतीजे) अभिषेक बनर्जी के दबदबे को जिम्मेदार ठहराया है।