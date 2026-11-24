राजस्थान की पोखरण फील्ड फायरिंग रेंज में देशी काउंटर-ड्रोन माइक्रो-मिसाइल सिस्टम ज्वाला एमके-1 का सफल परीक्षण किया गया है। यह प्रणाली आधुनिक युद्ध में दुश्मन ड्रोन्स के बढ़ते खतरे से निपटने के लिए बनाई गई है। रक्षा उपकरण बनाने वाली स्वदेशी कंपनी आईजी डिफेंस के मुताबिक इससे आसमान में आते दुश्मन के ड्रोन्स की पहचान कर उन्हें नष्ट किया जा सकता है। इसे कृत्रिम बुद्धिमत्ता (एआई) आधारित मिशन ऑटोनॉमी सिस्टम ग्रिड से लैस किया गया है।

विज्ञापन





कंपनी के मुताबिक ज्वाला एमके-1 एक हार्ड-किल प्रणाली है, जिससे पांच किलोमीटर तक दुश्मन ड्रोन्स को नष्ट किया जा सकता है। कंपनी ने इसे स्वदेशी, स्वायत्त और किफायती समाधान के रूप में पेश किया है। विज्ञापन



क्या है ग्रिड सिस्टम?

ज्वाला एमके-1 की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता एआई आधारित मिशन ऑटोनॉमी व बैटल मैनेजमेंट सिस्टम ग्रिड है। इससे सेंसर से मिलने वाले डेटा का विश्लेषण कर संभावित खतरे का अनुमान लगाया जा सकता है। साथ ही ड्रोन की पहचान व वर्गीकरण कर लक्ष्य पर निशाना भी साधा जा सकता है। इस तरह लक्ष्य की पहचान से लेकर उसे तबाह करने तक की प्रक्रिया को एक तकनीकी ढांचे में समाहित किया गया है। कंपनी के संस्थापक बोधिसत्व संघप्रिय ने कहा कि कंपनी ऐसे स्वदेशी रक्षा सिस्टम विकसित करने पर काम कर रही है। कंपनी के मुताबिक ज्वाला एमके-1 एक हार्ड-किल प्रणाली है, जिससे पांच किलोमीटर तक दुश्मन ड्रोन्स को नष्ट किया जा सकता है। कंपनी ने इसे स्वदेशी, स्वायत्त और किफायती समाधान के रूप में पेश किया है।ज्वाला एमके-1 की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता एआई आधारित मिशन ऑटोनॉमी व बैटल मैनेजमेंट सिस्टम ग्रिड है। इससे सेंसर से मिलने वाले डेटा का विश्लेषण कर संभावित खतरे का अनुमान लगाया जा सकता है। साथ ही ड्रोन की पहचान व वर्गीकरण कर लक्ष्य पर निशाना भी साधा जा सकता है। इस तरह लक्ष्य की पहचान से लेकर उसे तबाह करने तक की प्रक्रिया को एक तकनीकी ढांचे में समाहित किया गया है। कंपनी के संस्थापक बोधिसत्व संघप्रिय ने कहा कि कंपनी ऐसे स्वदेशी रक्षा सिस्टम विकसित करने पर काम कर रही है।

विज्ञापन