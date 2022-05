{"_id":"6278a9078e39ac59e3264025","slug":"loudspeaker-controversy-in-karnataka-hanuman-chalisa-played-in-temples-after-sri-ram-sena-s-warning","type":"story","status":"publish","title_hn":"कर्नाटक: गृह मंत्री की चेतावनी के बावजूद राम सेना ने लाउडस्पीकर पर बजाई हनुमान चालीसा, पहले ही किया था एलान","category":{"title":"India News","title_hn":"देश","slug":"india-news"}}

न्यूज डेस्क, अमर उजाला, बेंगलुरू Published by: प्रांजुल श्रीवास्तव Updated Mon, 09 May 2022 11:09 AM IST