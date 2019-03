6 मार्च को भाजपा, एआइएडीएमके और पीएमके गठबंधन की चेन्नई में बड़ी बैठक होगी। तमिलनाडु भाजपा प्रभारी और केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल ने ये जानकारी दी। गोयल के मुताबिक बैठक में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी शामिल होंगे। इसके अलावा तमिलनाडु के मुख्यमंत्री, उपमुख्यमंत्री और पीएमके के वरिष्ठ नेता मौजूद रहेंगे।

Union Minister&BJP leader Piyush Goyal in Thoothukudi, Tamil Nadu: On March 6, we will have a grand meeting of BJP-AIADMK-PMK alliance near Chennai. PM Modi will attend the meeting along with Tamil Nadu CM, Deputy CM, the PMK leaders and several other leaders will share the stage pic.twitter.com/UDJjlP7lnR