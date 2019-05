लालकृष्ण आडवाणी ने नरेंद्र मोदी को दी बधाई, कही बड़ी बात

भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ वयोवृद्ध नेता लालकृष्ण आडवाणी ने चुनाव में जीत के लिए नरेंद्र मोदी को बधाई दी है। आडवाणी ने ट्वीट कर पीएम मोदी को भाजपा को अभूतपूर्व जीत की ओर ले जाने के लिए बधाई दी है। आडवाणी ने अमित शाह और भारतीय जनता पार्टी के सभी लगनशील कार्यकर्ताओं की भी तारीफ की है।

L K Advani, BJP: It's such a wonderful feeling that in a country as large & diverse as India, electoral process has been so successfully completed & for that, my compliments to the electorate & all the agencies involved. May our great nation be blessed with a bright future ahead. https://t.co/cAX8plrlzr