10 राज्यों की 95 सीटों पर मतदान खत्म, अबतक 61 फीसदी मतदान, बंगाल में बंपर वोटिंग

लोकसभा चुनाव के दूसरे चरण के तहत 11 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेश पुडुचेरी में 95 सीटों पर मतदान खत्म हो गया। चुनाव आयोग के मुताबिक अब तक कुल 61 फीसदी मतदान हुआ है। इस दौर में कुल 1611 उम्मीदवार मैदान में थे। लोकसभा चुनाव के इस चरण में एक पूर्व प्रधानमंत्री और चार केंद्रीय मंत्री चुनाव मैदान में हैं। भाजपा अपनी 27 सीटों को बचाने की कोशिश कर रही है। कांग्रेस 2014 में इन निर्वाचन क्षेत्रों में जीती गई 12 सीटों को बचाने के साथ अपना प्रदर्शन बेहतर करने की उम्मीद कर रही है।

Total voter turnout for 2nd phase of #LokSabhaElections2019 is 61.12%. pic.twitter.com/mw2R25FLWC