अमेठी में बिना इजाजत दीवार पर लगाया बैनर, चुनाव आयोग ने राहुल गांधी को भेजा नोटिस

चुनाव आयोग ने राहुल गांधी को आचार संहिता उल्लंघन का नोटिस जारी किया है। आयोग ने उनसे अमेठी में एक मकान की दीवार पर 'न्याय' योजना के दावे के प्रचार संबंधी बैनर लगाने को लेकर कारण बताओ नोटिस जारी किया है। आयोग का कहना है कि यह बैनर मकान मालिक के आदेश के बिना लगाया गया था। आयोग ने 24 घंटे के अंदर उनसे जवाब मांगा है।

Election Commission issued notice yesterday to Rahul Gandhi for violation of model code of conduct over Congress NYAY banner put up on a wall in Amethi. EC says banner was put up without permission of the owner of building. He has been asked to reply in 24 hours (file pic) pic.twitter.com/cmUInS7VmU