प्रधानमंत्री के जन्मदिन पर 'आशीर्वाद का दीया': अभिभूत पीएम ने शेयर किया विशेष म्यूजिक वीडियो, कहा- हर आशीष खास

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Some gestures remain very special! #AshirwadKaDiya is one such expression of affection that has deeply touched me. विज्ञापन विज्ञापन



Every blessing strengthens my resolve to serve our beloved Bharat with even greater devotion. https://t.co/YPgIUibiMW — Narendra Modi (@narendramodi) September 17, 2026



संगीतकार अमन पंत और स्नेहा शंकर ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सार्वजनिक सेवा में 25 वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में एक गीत 'आशीर्वाद का दिया' जारी किया है, जिसका विमोचन गुरुवार को उनके 76 वें जन्मदिन के अवसर पर किया गया है। पंत और शंकर ने अपने सोशल मीडिया पर बताया कि वे प्रधानमंत्री मोदी के सार्वजनिक जीवन को देखते हुए बड़े हुए हैं और इस गीत को उस सफर से प्रेरित श्रद्धांजलि बताते हैं। यह गीत विशेष रूप से मोदी के जन्मदिन के उपलक्ष्य में मनाए गए 25 वर्षों के निरंतर सार्वजनिक सेवा के मील के पत्थर से जुड़ा है।गीतकारों ने इसे सोशल मीडिया पर साझा किया और नागरिकों को 17 सितंबर को प्रतीकात्मक रूप से दीया जलाने की पहल में भाग लेने के लिए आमंत्रित किया।प्रधानमंत्री मोदी ने भी इस खास गीत को सोशल मीडिया पर साझा किया। उन्होंने इस म्यूजिक वीडियो के लिए आभार जताया। उन्होंने लिखा कि कुछ भावनाएं हमेशा बेहद खास होती हैं। ‘आशीर्वाद का दीया’ भी स्नेह की ऐसी ही अभिव्यक्ति है, जिसने गहराई से छुआ है। पीएम मोदी ने आगे कहा कि हर आशीर्वाद उन्हें भारत की और भी अधिक समर्पण के साथ सेवा करने के संकल्प को मजबूत करता है।बता दें कि यह गीत ऐसे समय में जारी किया गया है, जब भारतीय जनता पार्टी ने अपना एक महीने का 'सेवा संकल्प अभियान' शुरू किया है, जो 17 सितंबर से 17 अक्टूबर तक चलेगा और इसमें सेवा और जनसंपर्क कार्यक्रमों की एक श्रृंखला शामिल है।भाजपा ने घोषणा की है कि कार्यक्रम के तहत घरों में दीये जलाए जाएंगे। इस पहल का उद्देश्य प्रधानमंत्री मोदी के सार्वजनिक सेवा में बिताए वर्षों को चिह्नित करना है। 25 साल की लोक सेवा की यह उपलब्धि प्रधानमंत्री मोदी के राजनीतिक करियर को संदर्भित करती है, जिसमें गुजरात के मुख्यमंत्री के रूप में उनका कार्यकाल और उसके बाद प्रधानमंत्री के रूप में उनका कार्यकाल शामिल है। प्रधानमंत्री मोदी पहली बार 2001 में गुजरात के मुख्यमंत्री बने और बाद में 2014 में प्रधानमंत्री बने।