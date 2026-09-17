असम से फर्जी कागज बनवा केरलम पहुंचीं: एक छापे से खुल गया राज, कन्नूर में बांग्लादेश की चार महिलाएं गिरफ्तार
केरलम के कन्नूर में पुलिस ने अवैध रूप से रहने और फर्जी भारतीय पहचान दस्तावेज रखने के आरोप में बांग्लादेश की चार महिलाओं को गिरफ्तार किया है। पुलिस के अनुसार, चारों महिलाएं शहर के एक स्पा में पिछले कई महीनों से काम कर रही थीं और उन्होंने कथित तौर पर असम से फर्जी दस्तावेज हासिल किए थे।
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केरलम के कन्नूर में अवैध रूप से रहकर शहर के एक स्पा में काम करने के आरोप में बांग्लादेश की चार महिलाओं को गिरफ्तार किया गया है। पुलिस ने गुरुवार को यह जानकारी दी। गिरफ्तार महिलाओं की पहचान नाजमा अख्तर (40), तस्लीमा खातून (25), मोयना खातून (29) और नसरी बीबी (28) के रूप में हुई है। पुलिस के अनुसार, उन्हें सूचना मिली थी कि कुछ अवैध प्रवासी कन्नूर के ओडेनपरम्बु इलाके में स्थित एक किराए के मकान में रह रहे हैं। सूचना के आधार पर पुलिस ने अदालत से तलाशी वारंट हासिल किया और मकान पर छापा मारा।
फर्जी भारतीय दस्तावेज बरामद
तलाशी के दौरान पुलिस को महिलाओं के पास से बांग्लादेश में जारी पहचान पत्र मिले। इसके अलावा उनके पास से फर्जी भारतीय पहचान दस्तावेज भी बरामद किए गए। पुलिस अधिकारियों ने बताया कि इन दस्तावेजों के आधार पर उनके भारत में रहने की स्थिति की जांच की जा रही है।
कन्नूर के स्पा में कई महीनों से कर रही थीं काम
पुलिस के मुताबिक, चारों महिलाएं पिछले कई महीनों से कन्नूर शहर के एक स्पा में काम कर रही थीं। पूछताछ के दौरान उन्होंने कथित तौर पर पुलिस को बताया कि भारत आने से पहले उन्होंने असम से फर्जी दस्तावेज हासिल किए थे। इसके बाद वे काम की तलाश में केरलम पहुंचीं।
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इमिग्रेशन और फॉरेनर्स एक्ट के तहत मामला दर्ज
पुलिस ने बुधवार को चारों महिलाओं के खिलाफ इमिग्रेशन एंड फॉरेनर्स एक्ट के तहत मामला दर्ज किया और उन्हें गिरफ्तार कर लिया। गिरफ्तारी के बाद चारों को न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया है।
पुलिस ने बताया कि कन्नूर में मंगलवार को भी बांग्लादेश की एक अन्य महिला को भारत में कथित तौर पर अवैध रूप से रहने के आरोप में गिरफ्तार किया गया था। पुलिस अब इन मामलों की आगे जांच कर रही है।