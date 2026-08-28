पांच पैमानों से तय होगा बच्चा कितना स्वस्थ: तैयार हो रहा नया ग्रोथ चार्ट; भविष्य की बीमारियों का भी चलेगा पता?

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बच्चा उम्र के हिसाब से कितना लंबा है, उसका वजन कितना है और उसकी सेहत सही दिशा में बढ़ रही या नहीं? अब इसे सिर्फ लंबाई और वजन से तय नहीं किया जाएगा। भारतीय आयुर्विज्ञान अनुसंधान परिषद (आईसीएमआर) बच्चों के लिए नया ग्रोथ स्टैंडर्ड तैयार कर रहा है। इसके लिए 2 से 18 साल के बच्चों का अध्ययन किया जा रहा है। आंकड़ों में पांच प्रमुख पहलुओं को शामिल किया जा रहा है। यही नहीं, इन पैरामीटर के जरिये ये भी आसानी से पता लगेगा कि भविष्य में बच्चे में किस-किस तरह की बीमारियों का खतरा होगा।