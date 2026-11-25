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कॉकरोच जनता पार्टी (CJP) अब दिल्ली के बाद RSS के गढ़ नागपुर में हल्लाबोल करने की तैयारी में है। पार्टी के संस्थापक अभिजीत दिपके ने 26 नवंबर को संविधान दिवस के मौके पर नागपुर में जनसभा का एलान किया है। इस दौरान चुनाव आयोग की जवाबदेही और लोकतांत्रिक संस्थाओं की स्वतंत्रता जैसे मुद्दे उठाए जाएंगे। इसके साथ ही दिपके ने यूपी समेत आगामी विधानसभा चुनावों को लेकर पार्टी का एजेंडा भी साफ किया। उन्होंने शिक्षा, रोजगार, स्वास्थ्य और युवाओं के भविष्य को प्रमुख मुद्दा बनाने की बात कही। वहीं, CJP के साथी सौरभ दास को विदेश जाने से रोके जाने के मामले पर भी दिपके ने सवाल उठाए।

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