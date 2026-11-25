सुप्रीम कोर्ट अपडेट: उमर खालिद और शरजील इमाम की जमानत यााचिका पर सुनवाई आज
न्यूज डेस्क, अमर उजाला नई दिल्ली। Published by: अस्मिता त्रिपाठी Updated Wed, 25 Nov 2026 08:42 AM IST
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उमर खालिद और शरजील इमाम की जमानत पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई
साल 2020 के उत्तर-पूर्वी दिल्ली दंगों की कथित बड़ी साजिश के मामले में जेल में बंद छात्र कार्यकर्ता उमर खालिद और शरजील इमाम की जमानत याचिकाओं पर बुधवार को सुप्रीम कोर्ट सुनवाई करेगा। मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत की अध्यक्षता वाली तीन जजों की पीठ दोनों की अलग-अलग याचिकाओं पर सुनवाई करेगी। दोनों ने दिल्ली हाईकोर्ट के 30 सितंबर 2026 के फैसले को चुनौती दी है। हाईकोर्ट ने उनकी जमानत याचिकाएं खारिज कर दी थीं। इससे पहले चार जुलाई को ट्रायल कोर्ट ने भी दोनों को नियमित जमानत देने से इनकार कर दिया था। उमर खालिद और शरजील इमाम ने दलील दी है कि मामले की सुनवाई में काफी देरी हो रही है और मुकदमा जल्द पूरा होने की संभावना नहीं है। ऐसे में लंबे समय तक जेल में रखना उचित नहीं है।
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साल 2020 के उत्तर-पूर्वी दिल्ली दंगों की कथित बड़ी साजिश के मामले में जेल में बंद छात्र कार्यकर्ता उमर खालिद और शरजील इमाम की जमानत याचिकाओं पर बुधवार को सुप्रीम कोर्ट सुनवाई करेगा। मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत की अध्यक्षता वाली तीन जजों की पीठ दोनों की अलग-अलग याचिकाओं पर सुनवाई करेगी। दोनों ने दिल्ली हाईकोर्ट के 30 सितंबर 2026 के फैसले को चुनौती दी है। हाईकोर्ट ने उनकी जमानत याचिकाएं खारिज कर दी थीं। इससे पहले चार जुलाई को ट्रायल कोर्ट ने भी दोनों को नियमित जमानत देने से इनकार कर दिया था। उमर खालिद और शरजील इमाम ने दलील दी है कि मामले की सुनवाई में काफी देरी हो रही है और मुकदमा जल्द पूरा होने की संभावना नहीं है। ऐसे में लंबे समय तक जेल में रखना उचित नहीं है।
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सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम ने दो हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीशों का किया तबादला
सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम ने मंगलवार को दो हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीशों के तबादले की सिफारिश की। इसके तहत कर्नाटक हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश विभु बाखरू को झारखंड हाईकोर्ट भेजा गया है। यह तबादला झारखंड हाईकोर्ट के मौजूदा मुख्य न्यायाधीश के 27 नवंबर को सेवानिवृत्त होने के बाद प्रभावी होगा। वहीं, त्रिपुरा हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश एमएस रामचंद्र राव को कर्नाटक हाईकोर्ट का मुख्य न्यायाधीश नियुक्त करने की सिफारिश की गई है।
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