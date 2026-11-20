'हर साल दो करोड़ नौकरियों का वादा कहां गया?': संजय राउत ने पीएम मोदी से पूछे सवाल, गौतम अदाणी को भी घेरा
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, मुंबई Published by: अमन मौर्या Updated Fri, 20 Nov 2026 02:46 PM IST
सार
शिवसेना (यूबीटी) नेता संजय राउत ने रोजगार के मुद्दे पर पीएम मोदी को घेरा। उन्होंने गौतम अदाणी से रोजगार सृजन और उनके नियंत्रण वाले सार्वजनिक उपक्रमों में नौकरियां जाने पर सवाल उठाए। राउत ने आरोप लगाया कि 12 साल में दो करोड़ नौकरियां सालाना देने का वादा पूरा नहीं हुआ।
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विस्तार
शिवसेना (यूबीटी) के नेता संजय राउत ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के रोजगार के वादों और देश में नौकरी के अवसरों को लेकर सवाल उठाए हैं। उन्होंने प्रधानमंत्री से उद्योगपतियों से रोजगार सृजन को लेकर जवाब मांगने की बात कही। राउत ने खास तौर पर उद्योगपति गौतम अदाणी का जिक्र करते हुए पूछा कि उन्होंने कितने लोगों को रोजगार दिया है और उनके नियंत्रण में आए सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों (पीएसयू) में कितने लोगों की नौकरियां गई हैं। शिवसेना नेता ने प्रधानमंत्री पर तंज कसते हुए कहा कि आपने हर साल दो करोड़ नौकरियां देने का वादा किया था 12 साल में दो लाख लोगों को भी नौकरी नहीं मिली।
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संजय राउत ने कहा कि रोजगार के अवसर पैदा करना प्रधानमंत्री की जिम्मेदारी है। उन्होंने कहा, 'प्रधानमंत्री को उद्योगपतियों से पूछना चाहिए कि गौतम अदाणी ने कितने लोगों को नौकरी दी है और उनके नियंत्रण में आए सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों में कितने लोगों की नौकरियां चली गई हैं।' उन्होंने आगे कहा कि अगर सरकार ने उद्योगपतियों को इतनी सारी रियायतें दी हैं, तो रोजगार पैदा करना उनकी जिम्मेदारी भी बनती है।
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दो करोड़ नौकरियों के वादे पर उठाए सवाल
संजय राउत ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के हर साल दो करोड़ नौकरियां देने के वादे का जिक्र करते हुए कहा कि 12 साल में दो लाख लोगों को भी रोजगार नहीं मिला है। उन्होंने कहा, 'आपने हर साल दो करोड़ नौकरियां देने का वादा किया था। लेकिन 12 साल में दो लाख लोगों को भी नौकरी नहीं मिली है।'
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संजय राउत ने कहा कि रोजगार के अवसर पैदा करना प्रधानमंत्री की जिम्मेदारी है। उन्होंने कहा, 'प्रधानमंत्री को उद्योगपतियों से पूछना चाहिए कि गौतम अदाणी ने कितने लोगों को नौकरी दी है और उनके नियंत्रण में आए सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों में कितने लोगों की नौकरियां चली गई हैं।' उन्होंने आगे कहा कि अगर सरकार ने उद्योगपतियों को इतनी सारी रियायतें दी हैं, तो रोजगार पैदा करना उनकी जिम्मेदारी भी बनती है।
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दो करोड़ नौकरियों के वादे पर उठाए सवाल
संजय राउत ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के हर साल दो करोड़ नौकरियां देने के वादे का जिक्र करते हुए कहा कि 12 साल में दो लाख लोगों को भी रोजगार नहीं मिला है। उन्होंने कहा, 'आपने हर साल दो करोड़ नौकरियां देने का वादा किया था। लेकिन 12 साल में दो लाख लोगों को भी नौकरी नहीं मिली है।'