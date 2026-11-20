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शिवसेना (यूबीटी) के नेता संजय राउत ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के रोजगार के वादों और देश में नौकरी के अवसरों को लेकर सवाल उठाए हैं। उन्होंने प्रधानमंत्री से उद्योगपतियों से रोजगार सृजन को लेकर जवाब मांगने की बात कही। राउत ने खास तौर पर उद्योगपति गौतम अदाणी का जिक्र करते हुए पूछा कि उन्होंने कितने लोगों को रोजगार दिया है और उनके नियंत्रण में आए सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों (पीएसयू) में कितने लोगों की नौकरियां गई हैं। शिवसेना नेता ने प्रधानमंत्री पर तंज कसते हुए कहा कि आपने हर साल दो करोड़ नौकरियां देने का वादा किया था 12 साल में दो लाख लोगों को भी नौकरी नहीं मिली।