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नागरिक समाज से जुड़े इस संगठन की यह अपील 22 से 24 नवंबर तक कोलकाता में आयोजित कुकी-नगा प्रार्थना एवं शांति शिखर सम्मेलन के बाद आई है। सम्मेलन में दोनों समुदायों के चर्च और नागरिक समाज के नेताओं ने एक-दूसरे को पहुंचे गहरे घावों को स्वीकार किया और शांतिपूर्ण समाधान की दिशा में प्रयास करने की प्रतिबद्धता जताई।मंगलवार को जारी एक बयान में फोरम फॉर नगा रिकंसिलिएशन ने कहा कि कोलकाता में आयोजित प्रार्थना एवं शांति सम्मेलन में शामिल लोगों ने ईमानदारी और सम्मान के साथ बातचीत की। उन्होंने डर, नफरत और हिंसा के चक्र को तोड़ने की तत्काल जरूरत को भी स्वीकार किया। बयान के मुताबिक, सम्मेलन के प्रमुख नतीजों में भविष्य को ध्यान में रखकर ऐसी प्रक्रिया शुरू करने पर सहमति बनी, जिसके तहत लगातार बातचीत, आपसी समझ और सम्मान के जरिए संघर्ष के मूल कारणों की पहचान की जाएगी। नेताओं ने क्रिसमस से पहले बातचीत का एक और दौर आयोजित करने पर भी सहमति जताई। इसमें सभी संबंधित पक्षों को आमंत्रित किया जाएगा।एफएनआर ने कुकी और नगा समुदायों से शांति प्रक्रिया की जिम्मेदारी खुद उठाने और ऐसे निहित स्वार्थों या किसी तीसरी ताकत के प्रति सतर्क रहने का आग्रह किया, जो इस पहल को बाधित करने की कोशिश कर सकती है।सम्मेलन में कुकी क्रिश्चियन चर्चेज मणिपुर, कुकी बैपटिस्ट चर्चेज मणिपुर, कुकी इनपी मणिपुर, कुकी क्रिश्चियन लीडर्स फोरम, कुकी बैपटिस्ट एसोसिएशन नागालैंड, कुकी क्रिश्चियन चर्च नागालैंड, नगा क्रिश्चियन फोरम मणिपुर, नगा पीपुल्स इनिशिएटिव फॉर पीस मणिपुर, फेलोशिप ऑफ नगा बैपटिस्ट एसोसिएशन और यूनाइटेड नगा काउंसिल के प्रतिनिधियों ने हिस्सा लिया।फोरम फॉर नगा रिकंसिलिएशन ने उम्मीद जताई कि यह पहल दोनों समुदायों के बीच सुलह और मेल-मिलाप का रास्ता तैयार करेगी।बता दें कि मणिपुर के पहाड़ी जिलों में कुकी और नगा समुदायों के बीच हुई झड़पों में फरवरी से अब तक कम से कम 50 लोगों की मौत हो चुकी है। वहीं, राज्य में 2023 से घाटी में रहने वाले मैतेई और पहाड़ी इलाकों के कुकी समुदायों के बीच रुक-रुककर हिंसा जारी है। इस हिंसा में अब तक कम से कम 306 लोगों की जान जा चुकी है, जबकि हजारों लोग बेघर हुए हैं। इसके अलावा 49 लोग अब भी लापता हैं।