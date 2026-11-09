{"_id":"6af0f43eafde68aadf09612b","slug":"rampage-of-arson-across-several-states-in-the-country-panic-spreads-from-delhi-to-sikkim-2026-11-09","type":"video","status":"publish","title_hn":"देश के कई राज्यों में आगजनी का तांडव, दिल्ली से सिक्किम तक मचा हड़कंप","category":{"title":"India News","title_hn":"देश","slug":"india-news"}}

देशभर में प्रकाश का पर्व दिवाली बड़े ही धूमधाम और उत्साह के साथ मनाया जा रहा है। घरों से लेकर बाजारों और सार्वजनिक स्थानों तक रोशनी और आतिशबाजी के बीच त्योहार की रौनक देखने को मिल रही है। हालांकि, खुशियों के इस माहौल के बीच देश के अलग-अलग हिस्सों से आगजनी की कई घटनाएं भी सामने आई हैं। दिल्ली समेत कई राज्यों में फैक्ट्री, गोदाम और पुराने अस्पताल परिसर में आग लगने की घटनाओं ने लोगों की चिंता बढ़ा दी। दिल्ली, पटना, गाजियाबाद और सिक्किम में सामने आई आगजनी की घटनाओं के बाद स्थानीय लोगों में दहशत का माहौल देखने को मिला। शुरुआती जानकारी के मुताबिक, कुछ जगहों पर आग लगने की वजह शॉर्ट सर्किट बताई जा रही है, जबकि कुछ घटनाओं में पटाखों से निकली चिंगारी के कारण आग भड़कने की आशंका जताई गई है। आग लगने की सूचना मिलते ही दमकल विभाग की टीमें अलग-अलग स्थानों पर पहुंचीं और आग पर काबू पाने के लिए अभियान शुरू किया। कई जगहों पर आग इतनी तेजी से फैली कि दमकलकर्मियों को उसे बुझाने में काफी मशक्कत करनी पड़ी।



इसी बीच राजधानी दिल्ली के नजफगढ़ इलाके से आग लगने की एक बड़ी घटना सामने आई। यहां नांगली सकरावती स्थित एक गारमेंट फैक्ट्री में अचानक आग लग गई। आग की सूचना मिलते ही इलाके में अफरा-तफरी मच गई और आसपास मौजूद लोगों में दहशत फैल गई। दमकल विभाग को शाम करीब 4 बजे फैक्ट्री में आग लगने की सूचना मिली थी। इसके बाद बिना देर किए दमकल की 25 गाड़ियों को घटनास्थल के लिए रवाना किया गया। फैक्ट्री में आग की गंभीरता को देखते हुए दमकलकर्मियों ने मोर्चा संभाला और काफी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। आग बुझाने के बाद भी किसी तरह की दोबारा आग लगने की आशंका को खत्म करने के लिए मौके पर कूलिंग ऑपरेशन चलाया गया। इस दौरान दमकलकर्मियों ने फैक्ट्री के प्रभावित हिस्सों को ठंडा करने और आग के दोबारा भड़कने की संभावना को रोकने पर विशेष ध्यान दिया।



फिलहाल नांगली सकरावती की गारमेंट फैक्ट्री में आग लगने के वास्तविक कारणों का विस्तृत खुलासा नहीं हुआ है। साथ ही फैक्ट्री में कितना सामान जलकर खाक हुआ और कितने आर्थिक नुकसान का अनुमान है, इसकी जानकारी भी सामने नहीं आई है। घटना के बाद आग लगने के कारणों की जांच महत्वपूर्ण मानी जा रही है। दिवाली के दौरान पटाखों और बिजली की सजावट के कारण आग लगने का खतरा बढ़ जाता है, ऐसे में प्रशासन और दमकल विभाग की ओर से लोगों को सावधानी बरतने की जरूरत है।



दिल्ली के अलावा पटना, गाजियाबाद और सिक्किम से भी आगजनी की घटनाओं की खबरों ने त्योहार के माहौल में चिंता बढ़ा दी। फैक्ट्री और गोदाम जैसे स्थानों पर आग लगने से बड़े पैमाने पर नुकसान की आशंका बनी रहती है। कुल मिलाकर, दिवाली के जश्न के बीच सामने आई इन घटनाओं ने अग्नि सुरक्षा व्यवस्था और सतर्कता की अहमियत को एक बार फिर सामने ला दिया है। लोगों से अपील है कि पटाखे सुरक्षित स्थानों पर जलाएं, बिजली की सजावट में सावधानी रखें और किसी भी आपात स्थिति में तुरंत दमकल विभाग को सूचना दें।

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