केरल विमान हादसे में 18 लोगों की मौत, अमेरिका-नेपाल समेत कई देशों ने अपनी संवेदनाएं प्रकट कीं

Deeply saddened by the news of Air India Express aircraft's accident in Kerala, India last night. Nepal extends deep condolences to the bereaved families and wishes for speedy recovery of those injured. — Pradeep Gyawali (@PradeepgyawaliK) August 8, 2020

My heart bleeds for the air accident of #AirIndiaExpress in Kozhikode and landslide in #Idukki. My thoughts are with those who lost their beloved ones and are injured. I hope search & rescue will conclude as quickly as possible. — Satoshi Suzuki (@EOJinIndia) August 8, 2020

All those who were involved in rescue operations at Kozhikode Airport should go into self-quarantine. State Government to conduct #COVID19 tests of all: KK Shailaja, Kerala Health Minister (file pic) pic.twitter.com/Lldp3G7xwd — ANI (@ANI) August 8, 2020

केरल के कोझिकोड में करीपुर एयरपोर्ट पर एयर इंडिया एक्सप्रेस का एक विमान शुक्रवार की शाम लैंडिंग के दौरान फिसल गया और खाई में गिर गया। हादसे में दो पायलट सहित 18 लोगों की मौत हुई है। विमान हादसे को दुर्भाग्यपूर्ण बताते हुए केंद्रीय नागरिक उड्डयन मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने कहा कि दुर्घटना का जायजा लेने वह शनिवार को कोझिकोड एयरपोर्ट जाएंगे। विदेश राज्य मंत्री वी मुरलीधरन कोझीकोड पहुंच गए हैं।वहीं, अमेरिका और नेपाल समेत कई अन्य देशों ने भी विमान हादसे पर अपनी संवेदनाएं प्रकट की हैं। हादसे पर यूएस मिशन के हवाले से भारत में अमेरिकी राजदूत केन जस्टर ने दुख जताया है और पीड़ितों के प्रति संवेदना व्यक्त की।हादसे पर नेपाल के विदेश मंत्री प्रदीप ग्यावली ने ट्वीट कर दुख जताया। ग्यावली ने ट्वीट कर मृतकों के परिजनों के प्रति संवेदना व्यक्त की और घायलों के शीघ्र स्वस्थ होने की कामना की।इसके बाद भारत में जापान के राजदूत सतोशी सुजुकी ने भी ट्वीट कर दुख जताया। सतोशी सुजुकी ने ट्वीट किया कि 'कोझीकोड में एयर इंडिया एक्सप्रेस के हवाई हादसे और इडुक्की में भूस्खलन के हादसे से मेरा मन दुखी है। मेरी संवेदनाएं उन लोगों के साथ हैं जिन्होंने अपने प्रियजनों को खो दिया और जो लोग घायल हुए हैं।'वहीं, केरल की स्वास्थ्य मंत्री केके शैलजा ने कहा कि 'कोझिकोड हवाई अड्डे पर बचाव कार्य में शामिल सभी लोगों को सेल्फ क्वारंटीन में जाना चाहिए। राज्य सरकार सभी का कोविड-19 टेस्ट कराएगी।'इससे पहले शुक्रवार रात करीब 10 बजे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ट्वीट कर इस हादसे पर दुख जताया। उन्होंने ट्वीट किया कि "कोझिकोड में हुए विमान हादसे से दुखी हूं। मेरी संवेदनाएं उन लोगों के साथ हैं जिन्होंने इस हादसे में अपनों को खोया है। जो लोग घायल हुए हैं वे जल्द से जल्द ठीक हों। केरल के मुख्यमंत्री पिनाराई विजयन से इस संबंध में बात की। अधिकारी घटनास्थल पर मौजूद हैं और हर तरह की संभव मदद दे रहे हैं।"केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने भी हादसे पर दुख जताया। उन्होंने ट्वीट कर बताया है कि एनडीआरएफ की टीम को तत्काल घटनास्थल पर पहुंचने को कहा गया है।केरल के मुख्यमंत्री पिनाराई विजयन ने कहा है कि उन्होंने पुलिस और फायर कर्मचारियों को तुरंत कार्रवाई करने को कहा है। उन्होंने ट्वीट कर अधिकारियों को राहत कार्यों और चिकित्सा सुविधा के लिए तुरंत जरूरी व्यवस्था करने को कहा।इंटरनेशनल एयर ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन ने भी ट्वीट करके अपनी संवेदनाएं जाहिर की।