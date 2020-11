केरल सोना तस्करी मामलाः एनआईए ने पांच और लोगों को बनाया आरोपी, चार देश से बाहर

यूएई में हैं और इन्हें खोजने के लिए इंटरपोल से संपर्क किया गया है। इस कार्रवाई के बाद आरोपियों की कुल संख्या बढ़कर 35 हो गई है, वहीं 21 लोगों को अबतक गिरफ्तार किया गया है।

Kerala Gold Smuggling Case: NIA arraigned five more people as accused in the case. Four people arraigned as accused are currently in UAE & NIA to approach Interpol to trace them.