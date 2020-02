केरल के सीएम ने बताई सीएए को खारिज करने की तीन वजहें, आरएसएस पर भी साधा निशाना

केरल के मुख्यमंत्री पिनाराई विजयन ने मुंबई में नागरिकता संशोधन कानून (सीएए) को खारिज करने की बात दोहराई। विजयन ने कहा कि पिछले कई हफ्तों से मुंबई के नागरिकों ने समाज के धर्मनिरपेक्ष ताने-बाने को तोड़ने के लिए हिंदुत्व के प्रयासों के खिलाफ अपना विरोध दर्ज कराया है। मैं धर्मनिरपेक्षता और भारतीय संविधान की रक्षा में शहर भर में किए जा रहे संघर्षों के साथ एकजुटता व्यक्त करता हूं। विजयन रविवार को ‘मुंबई क्लेक्टिव’ में सांप्रदायिकता के खिलाफ राष्ट्रीय संघर्ष विषय पर बोल रहे थे।

#WATCH Kerala CM P Vijayan in Mumbai: CAA should be rejected due to 3 reasons: 1st, it is against the letter&spirit of our Constitution.2nd, it is deeply discriminatory&violative of human rights.3rd it seeks to impose philosophy of Sangh parivar with it mission of 'Hindu Rashtra' pic.twitter.com/lihVaztp9H