Kerala Bandh : PFI पर छापों के विरोध में केरल बंद, कई शहरों में तोड़फोड़, पुलिस व भाजपा दफ्तर पर हमला

पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया (PFI) के खिलाफ देशभर में छापों व गिरफ्तारियों के विरोध में आज संगठन ने केरल बंद का आह्वान किया है। बंद के दौरान केरल के कई शहरों में तोड़फोड़ व बवाल की खबरें आ रही हैं। कोल्लम में पुलिस पर हमला किया गया है। वहीं, तमिलनाडु के कोयंबटूर में भाजपा कार्यालय में तोड़फोड़ की सूचना है।

Thiruvananthapuram, Kerala | One auto-rickshaw and a car were damaged allegedly by people supporting the state-wise bandh called today by the Popular Front of India over NIA raids pic.twitter.com/k305OP83jW

Kerala | Visuals from Kottayam after Popular Front of India (PFI) called for a one-day state-wide strike today over NIA raids and the arrest of some of its leaders. pic.twitter.com/QVwAj4KskP