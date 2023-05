Karnataka Polls: पीएम मोदी ने कांग्रेस-जेडीएस से लोगों को किया सावधान, बोले- BJP ने 7 सुरक्षा घेरे तैयार किए

कर्नाटक में चुनावी सरगर्मियां जोरो पर है। इसी बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मंगलवार को कर्नाटक के चित्रदुर्ग में एक विशाल जनसभा को संबोधित किया। साथ ही उन्होंने राज्य के एक पारंपरिक वाद्य यंत्र पर अपना हाथ आजमाया। अपने संबोधन के दौरान प्रधानमंत्री ने कहा कि हमें कर्नाटक को विकसित भारत का प्रेरक बल और विकास इंजन बनाने की आवश्यकता है। इसे पूरा करने के लिए हमें डबल इंजन सरकार को फिर से सत्ता में लाना होगा!

Prime Minister Shri @narendramodi tried his hands on a traditional instrument today in Chitradurga, Karnataka.#KannadigasWithModi pic.twitter.com/ELE88enPcr