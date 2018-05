{"_id":"5afece754f1c1bd1408b6359","slug":"karnataka-politics-live-updates-congress-and-jds-mla-reached-in-hyderabad","type":"story","status":"publish","title_hn":"\u0915\u0930\u094d\u0928\u093e\u091f\u0915 LIVE: \u0915\u093e\u0917\u094d\u0930\u0947\u0938 \u0915\u0947 \u092c\u093e\u0926 \u0905\u092c \u092d\u093e\u091c\u092a\u093e \u0935\u093f\u0927\u093e\u092f\u0915\u094b\u0902 \u0915\u0940 \u0918\u0947\u0930\u093e\u092c\u0902\u0926\u0940, \u0926\u092b\u094d\u0924\u0930 \u0915\u0947 \u092c\u091c\u093e\u092f \u0939\u094b\u091f\u0932 \u092e\u0947\u0902 \u0920\u0939\u0930\u0928\u0947 \u0915\u093e \u0906\u0926\u0947\u0936","category":{"title":"India News","title_hn":"\u092d\u093e\u0930\u0924","slug":"india-news"}}

कर्नाटक LIVE: काग्रेस के बाद अब भाजपा विधायकों की घेराबंदी, दफ्तर के बजाय होटल में ठहरने का आदेश

न्यूज डेस्क, अमर उजाला, बंगलूरू Updated Fri, 18 May 2018 07:49 PM IST

कर्नाटक में मुख्यमंत्री बीएस येदियुरप्पा के शपथ ग्रहण के बाद सुप्रीम कोर्ट में आज कांग्रेस और जेडीएस की याचिका पर सुनवाई हुई। तीन जजों की बेंच ने मामले की सुनवाई करते हुए शनिवार शाम चार बजे विधानसभा में बहुमत परीक्षण कराने का आदेश दिया।



इस फैसले के बाद से कर्नाटक की राजनीति में और ज्यादा हलचल मच गई है। पूरे देश की नजर इस बात पर है कि कल राज्य में किसकी सरकार बनेगी। भाजपा कांग्रेस और जेडीएस के दिग्गज नेता कल होने वाले शक्ति परीक्षण के लिए जोड़तोड़ की राजनीति में लगे हैं।



लाइव अपडेट्स:



7:40 PM: सीएम येदियुरप्पा शंग्रीला होटले पहुंचे। उन्होंने कहा कि हम विधानसभा में बहुमत साबित करेंगे उसके बाद पूरा प्रदेश कल जश्न मनाएगा।



7:20 PM: सिद्धारमैया और कुमारस्वामी से हैदराबाद में मीटिंग करने के बाद बेंगलुरु के लिए रवाना हुए कांग्रेस के विधायक।



7:15 PM: कल सुबह होटल से सीधे विधानसभा पहुंचेंगे भाजपा विधायक।



7:10 PM: भाजपा विधायक दफ्तर की बजाय अब शंग्रीला होटल में रूकेंगे।



6:30 PM: सिद्धारमैया ने कांग्रेस विधायकों से हैदराबाद के ताज कृष्णा होटल में मुलाकात की।



5:45 PM: सिद्धारमैया कांग्रेस विधायकों से मिलने के लिए हैदराबाद के ताज कृष्णा होटल रवाना।



5:15 PM: कर्नाटक के राज्यपाल ने भाजपा विधायक केजी बोपैया को बनाया प्रोटेम स्पीकर।



5:00 PM: भाजपा विधायक बेंगलुरु में राज्यपाल विजुभाई से मिलने राजभवन पहुंचे।



2:15 PM: कर्नाटक में कांग्रेस विधायक के गायब होने पर गुलाम नबी आजाद ने कहा कि हमें ये पता है कि किस केंद्रीय मंत्री के द्वारा उनको फोन करके बुलाया गया, और बाद में पकड़कर भी रखा।



12:20 PM : बी एस येदियुरप्पा का दावा, " हमारे पास विधायकों की पर्याप्त संख्या है और हम 100 फीसदी बहुमत साबित करके दिखाएंगे।"



11: 38 AM : सुप्रीम कोर्ट का बड़ा फैसला, कर्नाटक में कल शाम 4 बजे होगा बहुमत परीक्षण



11: 34 AM : सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि फ्लोर टेस्ट होने तक किसी ऐंग्लो-इंडियन सदस्य को नॉमिनेट न किया जाए।



11: 24 AM : सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि वह डीजीपी को आदेश देगा ताकि शनिवार को फ्लोर टेस्ट सुरक्षा के बीच हो सके।



11: 22 AM : सिंघवी ने कहा कि विधायक बिना डरे वोट कर सके इसके लिए सुरक्षा और विडियोग्राफी होनी चाहिए।



11: 20 AM : सिंघवी ने कहा कि कांग्रेस शनिवार को फ्लोर टेस्ट के लिए तैयार है।



11: 19 AM : कांग्रेस के वकील अभिषेक मनु सिंघवी ने पूछा कि राज्यपाल यह कैसे सोच सकते हैं कि भाजपा बहुमत साबित कर सकती है जब जेडीएस और कांग्रेस के पास बहुमत है।



11: 17 AM : जस्टिस सीकरी ने कहा कि हम राजनीतिक लड़ाई में नहीं पड़ सकते हैं।



11:15 AM : जस्टिस बोबडे ने कहा कि विधानसभा में ही बहुमत परिक्षण होना चाहिए, जिसे न्यौता मिला वह बहुमत साबित करे।



11: 10 AM : सुप्रीम कोर्ट ने कहा, "बेहतर होगा कि कल ही बहुमत परीक्षण कराया जाए।"



11:05 AM : जस्टिस सीकरी ने टिप्पणी करते हुए कहा कि जनादेश सबसे महत्वपूर्ण है।



11:00 AM : मुकुल रोहतगी ने दलील दी है कि बीजेपी सबसे बड़ी पार्टी है।



10ः57 AM : बीजेपी के वकील सुप्रीम कोर्ट के सामने बोम्मई जजमेंट का उदाहरण दिया है।



10: 55 AM : मुकुल रोहतगी ने कहा कि राज्यपाल को विधायकों के नाम देने की जरूरत ही नहीं थी क्योंकि वह सदन में बहुमत साबित करने को तैयार हैं।



10: 52 AM : कर्नाटक मामले में सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई शुरू



10:48 AM : काग्रेस नेता गुलाम नबी आजाद बोले- कर्नाटक मामले में राज्यपाल का फैसला रद्द होना चाहिए।



10:40 AM : बीजेपी के वकील मुकुल रोहतगी कोर्टरूम पहुंचे हैं।



10:35 AM : कांग्रेस और जेडीएस के विधायक हैदराबाद के ताज कृष्णा होटल पहुंचे हैं। इस मौके पर तेलंगाना कांग्रेस पार्टी कमेटी के अध्यक्ष एन उत्तम कुमार रेड्डी भी मौजूद हैं।



10ः20 AM : बीजेपी के वकील मुकुल रोहतगी ने मीडिया से मुखातिब होते हुए एक सवाल के जवाब में कहा कि हम अदालत को मुख्यमंत्री का पत्र दिखाएंगे, इससे पता चलता है कि उनके पास कितने विधायकों का समर्थन है। खरीद-फरोख्त की कोई बात नहीं है।



09:36 AM: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पूर्व प्रधानमंत्री एचडी देवेगौड़ा को जन्मदिन की बधाई दी है।



09:35 AM: बीजेपी नेता बी. बोम्मई ने कहा कि मुझे नहीं पता कि गायब हुए विधायक कहां हैं। वह लोगों को 3-4 दिनों से भ्रमित कर रहे हैं। हम अपना बहुमत साबित करेंगे। इस मामले में सुप्रीम कोर्ट जो भी फैसला देगा हम उसका सम्मान करेंगे।



09:25 AM : कर्नाटक: सियासी उठापटक के बीच कांग्रेस-जेडीएस के विधायक हैदराबाद पहुंचे हैं।