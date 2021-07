कर्नाटक: सरकार ने दी कोविड नियमों में छूट, मंदिर और पार्क खोलने की मिली इजाजत

कर्नाटक सरकार ने शनिवार (24 जुलाई) को कोविड-19 प्रतिबंधों में और ढील दे दी, जिसके तहत अब रविवार (25 जुलाई) से पूजा स्थल खोले जा सकेंगे। राज्य सरकार के एक आदेश के अनुसार इन प्रतिष्ठानों को कोरोना दिशानिर्देशों का सख्ती से पालन करना होगा। बता दें, अभी सरकार की तरफ से जठरे, मंदिर उत्सव, जुलूस, मण्डली की अनुमति नहीं दी गई है।



आदेश पर सरकार के राजस्व विभाग के प्रधान सचिव एन मंजूनाथ प्रसाद ने हस्ताक्षर किए हैं, जिसमें कहा गया है, 'पूजा स्थलों (मंदिरों, मस्जिदों, चर्चों, गुरुद्वारों और अन्य धार्मिक स्थलों) को खोलने की अनुमति है और इन प्रतिष्ठानों को 25 जुलाई से कोरोना से बचने के सभी जरूरी दिशानिर्देंशों का सख्ती से पालन करना होगा। हालांकि, जठरे, मंदिर उत्सव, जुलूस, मण्डली की अनुमति नहीं है।'

Places of worship allowed to open & related activities pertaining to these places permitted from 25-07-2021 strictly adhering to COVID appropriate behaviour & SOP issued by concerned dept. However, jathres, temple festivals, processions, congregations not allowed: Karnataka Govt pic.twitter.com/2JoAqLRTeR