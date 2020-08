कर्नाटक के सीएम येदियुरप्पा ने कोरोना से जीती जंग, अस्पताल से मिली छुट्टी

कर्नाटक के मुख्यमंत्री बीएस येदियुरप्पा को आज कोविड-19 से ठीक होने के बाद बंगलूरु के मणिपाल अस्पताल से छुट्टी दे दी गई। उन्हें दो अगस्त को कोरोना संक्रमित पाया गया था. इसके बाद उन्हें इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती करवाया गया था।

Chief Minister BS Yediyurappa was today discharged from Manipal Hospitals in Bengaluru after he recovered from #COVID19: Karnataka Chief Minister's Office (CMO)

The CM had tested positive for the disease on August 2. pic.twitter.com/j9XIanY7FH