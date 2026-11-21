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प्रत्येक पात्र परिवार को केवल एक प्लॉट मिलेगा। पति-पत्नी दोनों जीवित होने पर संयुक्त आवेदन करना होगा और जमीन का दस्तावेज दोनों के नाम जारी होगा।

आवेदन ऑनलाइन नाडाकचेरी, बापूजी सेवा केंद्र, ग्राम वन और कर्नाटक वन केंद्रों के जरिए लिए जाएंगे। आधार आधारित ई-केवाईसी से पहचान और पात्रता की जांच होगी।

सरकार ने पूर्व सैनिकों के लिए 3%, बुजुर्गों के लिए 2%, विधवा-विधुर और तलाकशुदा लोगों के लिए 3%, दिव्यांगों के लिए 5% और ट्रांसजेंडर लोगों के लिए 1% क्षैतिज आरक्षण प्रस्तावित किया है। पिछड़े वर्गों के लिए आरक्षण की व्यवस्था करने के निर्देश भी दिए गए हैं।

सामान्य वर्ग के लाभार्थियों को अब 1.20 लाख रुपये के बजाय दो लाख रुपये मिलेंगे। यानी सहायता में 80 हजार रुपये की बढ़ोतरी की गई है।

एससी और एसटी लाभार्थियों को दो लाख रुपये के बजाय तीन लाख रुपये दिए जाएंगे। उन्हें एक लाख रुपये अतिरिक्त सहायता मिलेगी।

एक लाख घरों में से 68 हजार ग्रामीण और 32 हजार शहरी क्षेत्रों में बनाए जाएंगे। इनमें 17,150 घर एससी, 6,950 एसटी, 15 हजार अल्पसंख्यक समुदाय और 60,900 सामान्य वर्ग के लिए निर्धारित किए गए हैं।

कर्नाटक कैबिनेट ने 19 नवंबर को मुख्यमंत्री डीके शिवकुमार की अध्यक्षता में हुई 26वीं बैठक में दो बड़े फैसले लिए। पहला, भूमिहीन परिवारों को 15 लाख आवासीय प्लॉट देने के लिए भू गारंटी योजना शुरू की जाएगी। दूसरा, 2026-27 में अलग-अलग सरकारी आवास योजनाओं के तहत एक लाख नए घर बनाए जाएंगे। प्लॉट विकसित करने के लिए पहले चरण में पांच लाख साइटों पर काम होगा, जिसके लिए 1,000 करोड़ रुपये खर्च करने का अनुमान है। पूरे कार्यक्रम का मकसद उन परिवारों को जमीन और घर उपलब्ध कराना है, जिनके पास अपना आवास नहीं है।निवेशना योजना के तहत पात्र भूमिहीन परिवारों को मुफ्त आवासीय प्लॉट दिए जाएंगे। पूर्व सैनिकों के लिए तीन फीसदी आरक्षण प्रस्तावित है। बुजुर्गों, विधवा-विधुर, तलाकशुदा, अकेली मां, दिव्यांग और ट्रांसजेंडर लोगों को भी प्राथमिकता मिलेगी। इसके अलावा अनुसूचित जाति के लिए 19.5 फीसदी और अनुसूचित जनजाति के लिए 7.5 फीसदी आरक्षण प्रस्तावित है। आवेदन के लिए परिवार के पास प्राथमिकता वाला राशन कार्ड (पीएचएच) या अंत्योदय राशन कार्ड (एएवाई) होना चाहिए। परिवार की सालाना आय ग्रामीण क्षेत्र में 1.20 लाख रुपये और शहरी क्षेत्र में दो लाख रुपये से अधिक नहीं होनी चाहिए।सरकार के अनुमान के मुताबिक, कर्नाटक की 7.2 करोड़ आबादी में करीब 14.4 लाख लोगों के पास आवासीय जमीन नहीं है। इसी जरूरत को देखते हुए ग्रामीण और शहरी इलाकों में कुल 15 लाख प्लॉट विकसित करने का लक्ष्य रखा गया है। इनमें नौ लाख प्लॉट ग्रामीण क्षेत्रों में करीब 45 हजार एकड़ जमीन पर विकसित होंगे।शहरी क्षेत्रों में पांच लाख लाभार्थियों को G+3 मॉडल के तहत करीब पांच हजार एकड़ जमीन पर बसाने की योजना है। जिला प्रशासन को सरकारी जमीन चिह्नित कर आरक्षित करने के निर्देश दिए गए हैं। सरकार अब तक 31 जिलों में करीब 23,500 एकड़ जमीन पहचान चुकी है, जिस पर लगभग 4.70 लाख प्लॉट बनाए जा सकते हैं। पहले चरण में करीब 25 हजार एकड़ जमीन पर पांच लाख प्लॉट विकसित करने का लक्ष्य है।प्लॉट योजना के पहले चरण में प्रति प्लॉट करीब 20 हजार रुपये खर्च होने का अनुमान है। करीब 400 करोड़ रुपये अलग-अलग सरकारी योजनाओं और सांसद-विधायक निधि से जुटाने की योजना है। बाकी रकम सरकारी स्रोतों से आएगी। वहीं एक लाख घरों के लिए 2,241 करोड़ रुपये खर्च होंगे। चालू वित्त वर्ष में 987.50 करोड़ रुपये उपलब्ध बजट से खर्च किए जाएंगे और बाकी 1,253.50 करोड़ रुपये अगले वर्षों में आवास विभाग के बजट से जुटाए जाएंगे।सरकार 2018 से लंबित करीब 5.8 लाख ग्रामीण आवेदनों की भी दोबारा जांच करेगी। पात्र पुराने आवेदकों को केवल नया आवेदन नहीं देने के कारण सूची से बाहर नहीं किया जाएगा। प्लॉट के मालिकाना दस्तावेज डिजिटल होंगे और रजिस्ट्री पर स्टांप ड्यूटी व पंजीकरण शुल्क माफ होगा। सड़क, नाली और सीमांकन जैसी सुविधाएं भी विकसित की जाएंगी।