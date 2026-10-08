'नफरत छोड़े, वोट में हेरफेर रोकना सीखें': पीएम मोदी के बयान पर कपिल सिब्बल का तंज, सांसद ने और क्या कहा?

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प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 'विकसित भारत संकल्प सभा' में संबोधन को लेकर राज्यसभा सांसद कपिल सिब्बल ने गुरुवार को तंज कसा है। पीएम ने कहा था कि वे चाहते हैं कि उनकी सीखने की क्षमता कम न हो। इस पर सिब्बल ने कहा कि आइए हम नफरत छोड़ना, वोट में हेर-फेर रोकना और लोकतंत्र के बुनियादी सिद्धांतों का सम्मान करना सीखें। सिब्बल का यह बयान प्रधानमंत्री के 'विकसित भारत संकल्प सभा' को संबोधित करने के एक दिन बाद आया है। नरेंद्र मोदी के सरकार के प्रमुख के तौर पर 25 साल पूरे होने के मौके पर यह सभा आयोजित की गई थी।