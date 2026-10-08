ओडिशा में इंडिया गठबंधन का बंद: राज्य में सड़कें जाम, थमे पहिये; जानें किन प्रमुख मांगों पर अड़ा है विपक्ष

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प्रदर्शनकारियों ने पूरे राज्य में प्रमुख चौराहों पर धरना-प्रदर्शन किया, जगह-जगह टायर भी जलाए गए। कई जिलों में बसों, ट्रकों, टैक्सियों और ऑटो रिक्शा को रोका गया। यातायात प्रभावित होने से यात्रियों को अपने गंतव्य तक पहुंचने में काफी परेशानी हुई। सार्वजनिक परिवहन सेवाएं प्रभावित होने से कई लोग बस स्टॉप पर इंतजार करते नजर आए। कांग्रेस के एक नेता ने बताया कि एंबुलेंस, अस्पताल, अग्निशमन सेवाएं, मेडिकल शॉप और दूध की आपूर्ति जैसी आवश्यक सेवाओं को बंद से बाहर रखा गया है।कांग्रेस, सीपीआई, सीपीआई (एम), सीपीआई (एमएल) लिबरेशन, फॉरवर्ड ब्लॉक, एनसीपी (शरद पवार), समाजवादी पार्टी, राजद और जेएमएम समेत इंडिया गठबंधन के दल सुबह छह बजे से 12 घंटे का ओडिशा बंद कर रहे हैं। उनकी मांगों में नए खनन कानून को वापस लेना, स्कूल की पाठ्यपुस्तकों में त्रुटियों को लेकर राज्य मंत्री नित्यानंद गोंड का इस्तीफा के साथ-साथ मतदाता सूची के एसआईआर में कथित अनियमितताओं का विरोध शामिल है।वरिष्ठ कांग्रेस नेता सुरेश राउत्रे ने भुवनेश्वर में बताया कि उनकी मांग है कि एमएमडीआर (संशोधन) अधिनियम को पूरी तरह वापस लिया जाए। उन्होंने वोट चोरी को लेकर मुख्य निर्वाचन आयुक्त ज्ञानेश कुमार और स्कूली छात्रों को गलत जानकारी वाली किताब वितरित किए जाने के मामले में राज्य मंत्री नित्यानंद गोंड के इस्तीफे की भी मांग की। मामले पर जानकारी देते हुए एक वरिष्ठ पुलिस अधिकारी ने बताया कि विरोध-प्रदर्शन के दौरान किसी भी अप्रिय घटना को रोकने के लिए प्रदेशभर में पर्याप्त सुरक्षा व्यवस्था की गई है।उन्होंने बताया कि यह सुनिश्चित करने के प्रयास किया गया है कि बंद के दौरान विरोध-प्रदर्शन शांतिपूर्ण और लोकतांत्रिक तरीके से हों। भुवनेश्वर-कटक पुलिस आयुक्त एस. देव दत्ता सिंह ने बताया कि विभिन्न पक्षों के साथ चर्चा की गई है, जिससे कि प्रदर्शनकारी अपना प्रदर्शन संवैधानिक अधिकारों के दायरे में रहकर करें।