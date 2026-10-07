कलामसेरी सामूहिक दुष्कर्म मामला: पुलिस ने एक महिला समेत दो अन्य को पकड़ा, पार्टनर के खुलासे के बाद कार्रवाई

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कोच्चि सिटी पुलिस कमिश्नर एस. कालीराज महेश कुमार ने पत्रकारों को बताया कि पीड़िता के बयान के मुताबिक हमले में सरन्या की भी मुख्य भूमिका थी। इसके पहले सोमवार को पुलिस ने बताया था कि यह अपराध दो अक्तूबर को हुआ था। इस दौरान हमले में चार लोग शामिल थे। आरोप है कि आरोपियों ने पीड़िता का वीडियो भी बनाया था। पुलिस ने दो आरोपियों, श्रीराज और जिथ मार्टिन, को गिरफ्तार कर लिया है और उन्हें न्यायिक हिरासत में भेज दिया है। पीड़िता ने घटना के बारे में अपने पार्टनर को बताया और बाद में पुलिस में शिकायत दर्ज कराई। पुलिस ने बताया कि जांच चल रही है और वे घटनाक्रम का पूरा ब्योरा पता लगाने की कोशिश कर रहे हैं।बता दें कि मंगलवार को पीड़िता के पार्टनर ने महिला पर हुए भयानक हमले के बारे में चौंकाने वाले खुलासे किए थे। कोच्चि में पत्रकारों से बात करते हुए उन्होंने बताया कि एक नौकरी के सिलसिले में बाहर जाने के बाद पीड़िता बुरी तरह घायल हालत में और सूजे हुए चेहरे के साथ घर लौटी थी। पार्टनर ने आरोप लगाया कि एक महिला समेत चार लोगों ने उस पर हमला किया और बाद में कुछ और लोग कमरे में आ गए। पार्टनर ने बताया कि जब उसने बीयर की बोतल तोड़ी और हमला जारी रहने पर खुदकुशी करने की धमकी दी, तब जाकर हमलावर रुके।