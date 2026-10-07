'मोदी-शाह की जोड़ी घबराई और हताश है': राहुल-प्रियंका पर एफआईआर दर्ज होने पर भड़की कांग्रेस, क्या लगाए आरोप?

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ट्रिब्यूनल सीधे पार्टियों को नोटिस नहीं भेज सकते

ट्रिब्यूनल पार्टियों की ऑनलाइन सुनवाई नहीं कर पा रहे

अपीलों के रिकॉर्ड को रखने का कोई ऑप्शन नहीं है, क्योंकि इन्हें डिजिटल नहीं किया गया

अपीलकर्ता के पास ट्रिब्यूनल का आदेश डाउनलोड करने या उसकी सर्टिफाइड कॉपी पाने का ऑप्शन नहीं है

ट्रिब्यूनल कोई डॉक्यूमेंट स्टोर नहीं कर सकते और जब जज, डीएम या डीईओ को ईमेल करते हैं, तो उसका रिस्पॉन्स बहुत खराब है।

कांग्रेस ने अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर एक मीडिया रिपोर्ट साझा किया। पार्टी ने लिखा, 'वोट चोर' ज्ञानेश अपनी आदत से बाज नहीं आ रहा है। सुप्रीम कोर्ट ने पश्चिम बंगाल में एसआईआर अपीलों की सुनवाई के लिए ट्रिब्यूनल जज नियुक्त किए थे, लेकिन अब उस ट्रिब्यूनल के 19 जजों ने चुनाव आयोग के पोर्टल पर ही सवाल खड़े कर दिए हैं। जजों का कहना है कि चुनाव आयोग का पोर्टल उनके काम में अड़ंगा डाल रहा है। जजों के मुताबिक पोर्टल में बहुत सारी खामियां हैं। जैसे-पार्टी ने लिखा, 'साफ है- पहले तो मोदी के इशारे पर ज्ञानेश ने पश्चिम बंगाल में एसआईआर के नाम पर लोगों के वोट काटे और अब जजों को काम नहीं करने दे रहे हैं।' गद्दार ज्ञानेश याद रखे कि न तो वो बचेगा, न ही उसके आका। सबका हिसाब होगा, सब नपेंगे।बता दें कि मुख्य चुनाव आयुक्त (सीईसी) ज्ञानेश कुमार को पद से हटाने और एसआईआर खत्म करने की मांग को लेकर विपक्ष के 19 दलों ने मंगलवार को संसद से निर्वाचन सदन तक मार्च निकाला। पुलिस द्वारा संसद मार्ग बंद किए जाने के बाद राहुल गांधी, प्रियंका गांधी वाड्रा और अन्य सांसदों ने संसद मार्ग स्थित आकाशवाणी भवन में घुसकर धरने पर बैठ गए थे। इस दौरान आकाशवाणी भवन में जबरन घुसने के आरोप में दिल्ली पुलिस ने बुधवार को लोकसभा में विपक्ष के नेता और कांग्रेस सांसद राहुल गांधी और प्रियंका गांधी के खिलाफ एफआईआर दर्ज किया। इसके बाद ही विपक्ष लगातार सरकार पर हमलावर है।पुलिस ने बुधवार को जानकारी कि दिल्ली पुलिस ने कांग्रेस सांसदों राहुल गांधी और प्रियंका गांधी वाड्रा के साथ-साथ अन्य इंडिया ब्लॉक सांसदों के मंगलवार को चुनाव आयुक्त के खिलाफ विरोध प्रदर्शन के दौरान आकाशवाणी भवन परिसर में बिना अनुमति के प्रवेश करने के संबंध में एफआईआर दर्ज की है। यह धरना करीब आठ घंटे तक चला। रात आठ बजे के बाद पुलिस सभी सांसदों को हिरासत में किंग्सवे कैंप लेकर गई और धरना खत्म कराया। इसके बाद रात 10 बजे राहुल समेत सभी सांसदों को रिहा कर दिया गया।