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कहां और कब लगी आग?

अधिकारियों के मुताबिक, आग रात को नवजीवन सोसायटी के पास गिल्डर लेन स्थित हीरा मंजिल की दूसरी मंजिल के एक कमरे में लगी। दमकलकर्मियों ने करीब पांच घंटे तक आग बुझाने का काम किया। इसके बाद सुबह 5:05 बजे आग पर काबू पाया गया। विज्ञापन



कैसे बचाए गए आठ लोग?

दमकलकर्मियों ने तीसरी मंजिल पर फंसे एक पुरुष और दो महिलाओं को बचाया। इसके लिए टर्नटेबल सीढ़ी का इस्तेमाल किया गया। वहीं, पहली मंजिल पर फंसी एक बुजुर्ग महिला को सीढ़ियों के रास्ते बाहर निकाला गया। इसके अलावा, चौथी मंजिल के एक कमरे में चार लोग फंसे थे। इनमें एक पुरुष, एक महिला, एक लड़का और एक लड़की शामिल थे। सभी को सीढ़ियों के रास्ते सुरक्षित नीचे लाया गया। विज्ञापन विज्ञापन



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घायल महिला और दमकल अधिकारी का क्या हुआ?

बुजुर्ग महिला को घबराहट के कारण दौरा पड़ा था। उसे पुलिस के वाहन से रिलायंस अस्पताल ले जाया गया। इलाज के बाद उसे अस्पताल से छुट्टी दे दी गई। वहीं, आग बुझाने के दौरान दमकल विभाग के एक वरिष्ठ स्टेशन अधिकारी की दाहिनी हथेली में चोट लग गई। उसे एंबुलेंस से नायर अस्पताल ले जाया गया। इलाज के बाद उसे भी अस्पताल से छुट्टी दे दी गई।



दमकलकर्मियों के सामने क्या थी चुनौती?

अधिकारियों ने बताया कि इमारत के पास ही पेट्रोल पंप मौजूद था। इस वजह से आग बुझाने के दौरान दमकलकर्मियों के सामने एक और चुनौती थी।



आग से कितना नुकसान हुआ?

अधिकारियों के मुताबिक, आग दूसरी मंजिल के कमरे तक ही सीमित रही। इस कमरे में बिजली के तारों और उपकरणों में आग लगी। लकड़ी का फर्नीचर, एयर कंडीशनर और घर का दूसरा सामान भी इसकी चपेट में आ गया। अधिकारियों ने बताया कि आग लगने की सही वजह का अभी पता नहीं चला है। नुकसान कितना हुआ है, इसका भी आकलन किया जाना बाकी है। अधिकारियों के मुताबिक, आग रात को नवजीवन सोसायटी के पास गिल्डर लेन स्थित हीरा मंजिल की दूसरी मंजिल के एक कमरे में लगी। दमकलकर्मियों ने करीब पांच घंटे तक आग बुझाने का काम किया। इसके बाद सुबह 5:05 बजे आग पर काबू पाया गया।दमकलकर्मियों ने तीसरी मंजिल पर फंसे एक पुरुष और दो महिलाओं को बचाया। इसके लिए टर्नटेबल सीढ़ी का इस्तेमाल किया गया। वहीं, पहली मंजिल पर फंसी एक बुजुर्ग महिला को सीढ़ियों के रास्ते बाहर निकाला गया। इसके अलावा, चौथी मंजिल के एक कमरे में चार लोग फंसे थे। इनमें एक पुरुष, एक महिला, एक लड़का और एक लड़की शामिल थे। सभी को सीढ़ियों के रास्ते सुरक्षित नीचे लाया गया।ये भी पढ़ें: गुजरात: कच्छ में भीषण सड़क हादसा, तेज रफ्तार ट्रक ने कार में मारी टक्कर; दुर्घटना में सात लोगों की मौत बुजुर्ग महिला को घबराहट के कारण दौरा पड़ा था। उसे पुलिस के वाहन से रिलायंस अस्पताल ले जाया गया। इलाज के बाद उसे अस्पताल से छुट्टी दे दी गई। वहीं, आग बुझाने के दौरान दमकल विभाग के एक वरिष्ठ स्टेशन अधिकारी की दाहिनी हथेली में चोट लग गई। उसे एंबुलेंस से नायर अस्पताल ले जाया गया। इलाज के बाद उसे भी अस्पताल से छुट्टी दे दी गई।अधिकारियों ने बताया कि इमारत के पास ही पेट्रोल पंप मौजूद था। इस वजह से आग बुझाने के दौरान दमकलकर्मियों के सामने एक और चुनौती थी।अधिकारियों के मुताबिक, आग दूसरी मंजिल के कमरे तक ही सीमित रही। इस कमरे में बिजली के तारों और उपकरणों में आग लगी। लकड़ी का फर्नीचर, एयर कंडीशनर और घर का दूसरा सामान भी इसकी चपेट में आ गया। अधिकारियों ने बताया कि आग लगने की सही वजह का अभी पता नहीं चला है। नुकसान कितना हुआ है, इसका भी आकलन किया जाना बाकी है।

दक्षिण मुंबई में रविवार को एक चार मंजिला रिहायशी इमारत में आग लग गई। इस हादसे में दो बच्चों समेत आठ लोगों को सुरक्षित बाहर निकाला गया। आग बुझाने के दौरान दमकल विभाग का एक अधिकारी घायल हो गया। अधिकारियों ने यह जानकारी दी।