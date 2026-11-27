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13 नवंबर 2022 को घनश्याम ब्रह्मदेव गायकवाड़ शहर के नितिन फ्लाईओवर पर गश्त कर रहे थे, तभी एक ट्रेलर ने उन्हें टक्कर मार दी और मौके से फरार हो गया। पुलिस हेड कांस्टेबल गायकवाड़ को तुरंत अस्पताल ले जाया गया, लेकिन इलाज के दौरान उनकी मौत हो गई।ट्रिब्यूनल ने ट्रेलर के मालिक, नवी मुंबई की 'मेसर्स पूजा कंटेनर्स मूवर्स' के खिलाफ एकतरफा (एक्स-पार्टे) कार्रवाई की। वहीं, बीमा कंपनी ने सारा दोष पुलिसकर्मी पर मढ़ने की कोशिश की। कंपनी का दावा था कि पुलिसकर्मी बिना हेलमेट के लापरवाही से मोटरसाइकिल चला रहा था और ट्रेलर के सामने फिसल गया। कंपनी ने यह भी दावा किया कि ट्रेलर चालक के पास वैध दस्तावेज नहीं थे।गुरुवार को अपने फैसले में ट्रिब्यूनल ने कहा कि यह दुर्घटना पूरी तरह से ट्रेलर चालक की लापरवाही और तेज रफ्तार ड्राइविंग के कारण हुई। ट्रिब्यूनल ने कहा, 'रिकॉर्ड में ऐसा कुछ भी नहीं है जिससे यह साबित हो कि मृतक की ओर से भी कोई गलती हुई थी।'ट्रिब्यूनल ने यह भी माना कि बीमा कंपनी यह साबित करने में विफल रही कि ट्रेलर चालक के पास वैध ड्राइविंग लाइसेंस नहीं था, या दुर्घटना के समय वाहन के पास जरूरी परमिट और फिटनेस दस्तावेज नहीं थे। ट्रिब्यूनल ने कहा, 'बीमा पॉलिसी की शर्तों का कोई उल्लंघन नहीं हुआ है।'यह देखते हुए कि गायकवाड़ महाराष्ट्र सरकार के कर्मचारी थे और उनका मासिक वेतन 56,432 रुपये था, ट्रिब्यूनल के सदस्य आर. वी. मोहिते ने ट्रेलर मालिक और बीमा कंपनी को निर्देश दिया कि वे संयुक्त रूप से उनके परिवार को 1.1 करोड़ रुपये से अधिक का भुगतान करें। साथ ही, याचिका दायर करने की तारीख से 9 प्रतिशत वार्षिक ब्याज भी एक महीने के भीतर देना होगा। दावाकर्ताओं की ओर से वकील एस. एम. पवार पेश हुए, जबकि बीमा कंपनी का पक्ष वकील पी. टी. सोनार ने रखा।